ВСУ учат бойцов разминированию для исключения подрывов на своих минах – Народная милиция

Киевские силовики проводят занятия по разминированию с инженерными подразделениями одной из бригад ВСУ, дислоцирующейся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), для исключения подрывов бойцов на своих же минах. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что оборонному ведомству Республики стало известно, что командир 46-й бригады ВСУ полковник Артем Котенко перед предстоящей ротацией планирует осуществить "несостоявшийся подвиг командира 72-й бригады" и отличиться в глазах командования оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север".

"В этой связи в 46-й бригаде проводятся занятия с инженерными подразделениями по разминированию минно-взрывных заграждений с целью исключения подрыва на своих минах в ходе выполнения задач диверсионно-разведывательных групп. Также со снайперскими парами проводятся занятия по отработке вопросов выявления постов наблюдения противника и их ликвидации", - уточнил Филипоненко.

"Мы контролируем ситуацию на линии боевого соприкосновения и призываем командование ВСУ не повторять ошибок горе-командира 72-й бригады (полковника Артема) Богомолова, который был с позором отстранен от занимаемой должности", - добавил офицер пресс-службы.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

В оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.

Позже представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского бойца ВСУ.

Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщала, что Украина просит ЛНР передать тело погибшего, на что Народная милиция выразила свою готовность.

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и общественники из организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" 20 февраля передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля при попытке киевских диверсантов приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, а также останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

В представительстве Республики в СЦКК сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 февраля — Луганск