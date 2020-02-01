Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в сквере столицы Республики (ФОТО)

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел с луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Самые главные виновники торжества сегодня – это наши защитники Отечества, поэтому сегодняшний концерт, все сегодняшние слова, песни, поздравления, аплодисменты только в вашу честь", - сказала директор Луганского Дворца культуры Татьяна Литман.Открыло праздничный концерт выступление оркестра Министерства внутренних дел ЛНР, под его аккомпанемент исполнил патриотические композиции ансамбль правоохранительного ведомства "Офицеры"."Сегодня мы всем городом празднуем День защитника Отечества, для нас это святой праздник. Мы чтим эти традиции, продолжаем историю наших отцов и дедов, этот праздник всегда в нашей душе и сердце. Сегодня я спою пять-шесть произведений", - рассказал руководитель военного ансамбля Народной милиции ЛНР "Новороссия" Роман Разум.Также для собравшихся в сквере луганчан выступили народный ансамбль народной песни "Родные напевы" Луганского Дворца культуры, Луганский ансамбль авторской и казачьей песни "Любо" Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского."Концерт хороший, песни такие пели, что за душу берут. Приятно, что не забывают отмечать праздник тех людей, которые защищают Родину, свои дома и семьи", - отметил луганчанин Михаил Головин.После концерта для всех присутствующих была организована полевая кухня.23 февраля — Луганск