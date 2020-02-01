Активисты "Волонтера" на передовой передали защитникам Республики сладкие подарки (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали военнослужащим Народной милиции ЛНР, несущим службу на линии соприкосновения, сладкие подарки и открытки ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Мы благодарны за то, что вы стоите на защите Донбасса. Спасибо за то, что мы можем жить в своих домах, учиться, работать, а главное – жить. Желаем вам здоровья, удачи, мы всегда будем вас поддерживать", - отметила координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова."Поздравляю вас с праздником, спасибо за то, что защищаете нас. Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям. Вы – пример для всех жителей ЛНР, мы гордимся вами", - сказала помощница координатора проекта Анастасия Дробязкина.Активисты передали защитникам Республики 25 продуктовых наборов, включающих фрукты, сладости, консервы, а также поздравительные открытки от ОД "Мир Луганщине" и письма от луганских школьников."Мы благодарны активистам за помощь, за то, что не забывают нас. Мы не чувствуем себя брошенными на позициях, приятно осознавать, что мы вам нужны", - сказал гвардии старший лейтенант Виктор Лысенко.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.23 февраля — Луганск