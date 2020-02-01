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Активисты "Волонтера" на передовой передали защитникам Республики сладкие подарки (ФОТО)

Sergey Сегодня, 19:000Новости
Активисты "Волонтера" на передовой передали защитникам Республики сладкие подарки (ФОТО)






























Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали военнослужащим Народной милиции ЛНР, несущим службу на линии соприкосновения, сладкие подарки и открытки ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"Мы благодарны за то, что вы стоите на защите Донбасса. Спасибо за то, что мы можем жить в своих домах, учиться, работать, а главное – жить. Желаем вам здоровья, удачи, мы всегда будем вас поддерживать", - отметила координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова.
"Поздравляю вас с праздником, спасибо за то, что защищаете нас. Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям. Вы – пример для всех жителей ЛНР, мы гордимся вами", - сказала помощница координатора проекта Анастасия Дробязкина.
Активисты передали защитникам Республики 25 продуктовых наборов, включающих фрукты, сладости, консервы, а также поздравительные открытки от ОД "Мир Луганщине" и письма от луганских школьников.
"Мы благодарны активистам за помощь, за то, что не забывают нас. Мы не чувствуем себя брошенными на позициях, приятно осознавать, что мы вам нужны", - сказал гвардии старший лейтенант Виктор Лысенко.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
23 февраля — Луганск

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