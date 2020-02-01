Украинцы смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта.



Россия не запрещала украинцам въезжать в страну по внутренним паспортам, в то же время Кабинет Министров Украины обязал граждан Украины пересекать границу с РФ по заграничным паспортам.

Украинцы с 1 марта должны будут использовать для поездок в Россию заграничный паспорт, в то же время Россия решила сохранить действие внутренних паспортов граждан Украины на территории РФ, пишут «Известия».

С украинским паспортом разрешен въезд и пребывание в стране, с ним можно получить госуслуги в сфере миграции.

В пресс-центре МВД РФ отметили, что решения украинского правительства не мешают действию межправительственного договора между странами. Он был подписан в 1997 году и позволяет использовать один из двух документов, которые подтверждают личность.

Про использование в Украине только заграничных паспортов для поездок в РФ, заявил в декабре премьер-министр страны Алексей Гончарук. Украинцам пообещили, что проверять находящиеся в заграничном паспорте сведения будут специальным оборудованием — это уменьшит время прохождения пограничного контроля.

Кабмин предусмотрел возможность при поездке из РФ в Украину пользоваться и внутренними паспортом и свидетельством о рождении.

Новости Региона - Сегодня, 18:57 110 Украинцы смогут въезжать в Россию по внутренним паспортамРоссия не запрещала украинцам въезжать в страну по внутренним паспортам, в то же время Кабинет Министров Украины обязал граждан Украины пересекать границу с РФ по заграничным паспортам.Украинцы с 1 марта должны будут использовать для поездок в Россию заграничный паспорт, в то же время Россия решила сохранить действие внутренних паспортов граждан Украины на территории РФ, пишут «Известия».С украинским паспортом разрешен въезд и пребывание в стране, с ним можно получить госуслуги в сфере миграции.В пресс-центре МВД РФ отметили, что решения украинского правительства не мешают действию межправительственного договора между странами. Он был подписан в 1997 году и позволяет использовать один из двух документов, которые подтверждают личность.Про использование в Украине только заграничных паспортов для поездок в РФ, заявил в декабре премьер-министр страны Алексей Гончарук. Украинцам пообещили, что проверять находящиеся в заграничном паспорте сведения будут специальным оборудованием — это уменьшит время прохождения пограничного контроля.Кабмин предусмотрел возможность при поездке из РФ в Украину пользоваться и внутренними паспортом и свидетельством о рождении.Новости Региона - Сегодня, 18:57 110

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