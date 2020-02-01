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В Луганске в сквере «Молодой Гвардии» прошел праздничный концерт. ФОТО

verter Сегодня, 19:3013Новости
В Луганске в сквере «Молодой Гвардии» прошел праздничный концерт. ФОТО
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел с луганском сквере имени Героев «Молодой гвардии». Об этом пишет ЛИЦ.
В праздничном концерте участвовали: оркестр Министерства внутренних дел, ансамбль «Офицеры», военный ансамбль «Новороссия», народный ансамбль народной песни «Родные напевы» Луганского Дворца культуры, Луганский ансамбль авторской и казачьей песни «Любо».
После концерта для всех присутствующих была организована полевая кухня.
ФОТО: ЛИЦ.

Культура - Сегодня, 18:41 100

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