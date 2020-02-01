Сложные погодные условия ожидаются на территории Республики 24 и 25 февраля – МЧС ЛНР

Сложные погодные условия ожидаются на территории Республики 24 и 25 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ожидаются сложные погодные условия: утром и днем 24 февраля, ночью 25 февраля в Луганске и по территории ЛНР сильный дождь, мокрый снег. Ночью и утром 24 февраля местами по территории ЛНР ожидается туман, гололедные отложения, видимость в тумане менее 500 м ", - предупреждают синоптики.

"В течение суток 24 февраля и ночью 25 февраля - усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с", - добавили в ЦГМ.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с и при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

23 февраля — Луганск