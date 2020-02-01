Праздничные мероприятия в День защитника Отечества прошли в военном парке "Патриот" (ФОТО)
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот", расположенном на территории бывшего луганского аэропорта. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
В программе были предусмотрены выступления военнослужащих Народной милиции, в том числе зенитно-ракетного дивизиона, артиллерийских и разведывательных подразделений, ремонтно-восстановительного батальона, сводного духового оркестра, взвода почетного караула.
В парке был организован показы вооружения и военной техники оборонного ведомства Республики, а также спецтехники МВД и МЧС ЛНР. Также все желающие могли попробовать свои силы в стрелковом тире, тире для метания ножей, в стрельбе из арбалета.
Военнослужащие Народной милиции развернули для посетителей парка полевые кухни с горячим чаем и кулешом.
"В ознаменование Дня защитника Отечества в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" подготовлен комплекс мероприятий. Такие мероприятия повышают патриотизм жителей Республики и показывают, что военнослужащие Народной милиции являются очень важной составляющей нашей Республики", - отметил заместитель командира по работе с личным составом отдельного ремонтного батальона Народной милиции ЛНР майор Андрей Бураков.
"Хочу поздравить всех защитников ЛНР, которые сейчас стоят на рубежах нашей суверенной Родины, пожелать им крепости в здоровье, крепости духа, быть всегда решительными, мужественными", - поздравил сослуживцев майор.
Жители Республики остались довольны мероприятиями и благодарили организаторов за подготовленный для них праздник.
"Это непередаваемо, гордость берет за нашу Родину, наших защитников. Спасибо большое за то, что вы у нас есть!" – поблагодарила военнослужащих Республики жительница Алчевска Оксана Петрова.
"Мы гордимся тем, как вы мужественно защищаете нас, не падаете духом даже в очень трудные минуты. Ведь мы знаем, что война не окончена, и как вам порой бывает тяжело", - добавила она.
Ветеран ополчения Игорь Климов был приятно удивлен тем, насколько за прошедшие пять лет возросло мастерство военнослужащих Народной милиции.
"Вот если бы такую армию мы имели тогда, в 2014 году, то ни один украинский нацист не дошел бы до нашей земли. А уже сейчас точно мы их (ВСУ) не пустим, я в этом уверен", - сказал он.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий проинформировал, что 23 февраля в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии" в 15.00 пройдет концертная программа. А в 20.00 состоится праздничный салют.
Ранее Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР пригласило жителей, в том числе подконтрольной Киеву территории, принять участие в праздничных гуляниях в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля — Луганск
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