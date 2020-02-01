Праздничные мероприятия в День защитника Отечества прошли в военном парке "Патриот" (ФОТО)

Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот", расположенном на территории бывшего луганского аэропорта. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В программе были предусмотрены выступления военнослужащих Народной милиции, в том числе зенитно-ракетного дивизиона, артиллерийских и разведывательных подразделений, ремонтно-восстановительного батальона, сводного духового оркестра, взвода почетного караула.В парке был организован показы вооружения и военной техники оборонного ведомства Республики, а также спецтехники МВД и МЧС ЛНР. Также все желающие могли попробовать свои силы в стрелковом тире, тире для метания ножей, в стрельбе из арбалета.Военнослужащие Народной милиции развернули для посетителей парка полевые кухни с горячим чаем и кулешом."В ознаменование Дня защитника Отечества в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" подготовлен комплекс мероприятий. Такие мероприятия повышают патриотизм жителей Республики и показывают, что военнослужащие Народной милиции являются очень важной составляющей нашей Республики", - отметил заместитель командира по работе с личным составом отдельного ремонтного батальона Народной милиции ЛНР майор Андрей Бураков."Хочу поздравить всех защитников ЛНР, которые сейчас стоят на рубежах нашей суверенной Родины, пожелать им крепости в здоровье, крепости духа, быть всегда решительными, мужественными", - поздравил сослуживцев майор.Жители Республики остались довольны мероприятиями и благодарили организаторов за подготовленный для них праздник."Это непередаваемо, гордость берет за нашу Родину, наших защитников. Спасибо большое за то, что вы у нас есть!" – поблагодарила военнослужащих Республики жительница Алчевска Оксана Петрова."Мы гордимся тем, как вы мужественно защищаете нас, не падаете духом даже в очень трудные минуты. Ведь мы знаем, что война не окончена, и как вам порой бывает тяжело", - добавила она.Ветеран ополчения Игорь Климов был приятно удивлен тем, насколько за прошедшие пять лет возросло мастерство военнослужащих Народной милиции."Вот если бы такую армию мы имели тогда, в 2014 году, то ни один украинский нацист не дошел бы до нашей земли. А уже сейчас точно мы их (ВСУ) не пустим, я в этом уверен", - сказал он.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий проинформировал, что 23 февраля в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии" в 15.00 пройдет концертная программа. А в 20.00 состоится праздничный салют.Ранее Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР пригласило жителей, в том числе подконтрольной Киеву территории, принять участие в праздничных гуляниях в честь Дня защитника Отечества.23 февраля — Луганск