Синоптики прогнозируют 24 февраля в ЛНР до 4 градусов тепла, дождь и сильный ветер

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 24 февраля будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, временами ожидаются штормовой ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 23 февраля до 21.00 24 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, утром, днем сильные; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 1 – плюс 4 градуса", - предупреждают синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градуса, днем – 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит ноль – плюс 2 градуса ночью и плюс 1-3 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – плюс 2 градусов ночью до 2-4 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 25 февраля будет облачно, пройдут осадки в виде мокрого снега, ночью сильные, на дорогах образуется гололедица и снежный накат, ночью порывы ветра достигнут 17-22 м/с; температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла. 26 февраля - переменная облачность, без осадков, местами штормовой ветер 15-18 м/с; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 3-8 градусов выше нуля.

23 февраля — Луганск