Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 24.02.2020
Пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
Во всех дорожных коридорах интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 26,5 тысяч человек и 3,6 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 6335 человек и 870 транспортных средств;
«Марьинка» — 5375 человек и 960 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5350 человек и 1215 транспортных средств;
«Гнутово» — 2135 человек и 545 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7265 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/35; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 15/10.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:05 148
Во всех дорожных коридорах интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 26,5 тысяч человек и 3,6 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 6335 человек и 870 транспортных средств;
«Марьинка» — 5375 человек и 960 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5350 человек и 1215 транспортных средств;
«Гнутово» — 2135 человек и 545 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7265 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/35; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 15/10.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:05 148
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