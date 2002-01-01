Мобильные отделения Ощадбанка на линии соприкосновения: график работы с 24 по 28 февраля
На этой неделе, с 24 до 28 февраля, на линии соприкосновения работают мобильные отделения Ощадбанка для удобства жителей прифронтовых районов и неподконтрольных территорий.
В Донецкой области вот такое расписание
-24.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-25.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-26.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-27.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-28.02 г. Бахмут, вул. Мира, 50;
-29.02-1.03 — выходной
Луганская область
-24.02 г. Золотое Золотовский горсовет Попаснянский район;
-25.02 г. Трехизбенка Новоайдарский район;
-26.02 г. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район;
-27.02 пгт. Тошковка-1 Тошковский сельский совет Попаснянский район;
-28.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район;
-29.01-1.02 — выходные
Режим работы отделений в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.
Мобильные отделения предоставляют широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и т.д. Новости Региона - Сегодня, 09:56 102
В Донецкой области вот такое расписание
-24.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-25.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-26.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-27.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
-28.02 г. Бахмут, вул. Мира, 50;
-29.02-1.03 — выходной
Луганская область
-24.02 г. Золотое Золотовский горсовет Попаснянский район;
-25.02 г. Трехизбенка Новоайдарский район;
-26.02 г. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район;
-27.02 пгт. Тошковка-1 Тошковский сельский совет Попаснянский район;
-28.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район;
-29.01-1.02 — выходные
Режим работы отделений в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.
Мобильные отделения предоставляют широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и т.д. Новости Региона - Сегодня, 09:56 102
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