Мобильные отделения Ощадбанка на линии соприкосновения: график работы с 24 по 28 февраля



В Донецкой области вот такое расписание

-24.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

-25.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

-26.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

-27.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

-28.02 г. Бахмут, вул. Мира, 50;

-29.02-1.03 — выходной

Луганская область

-24.02 г. Золотое Золотовский горсовет Попаснянский район;

-25.02 г. Трехизбенка Новоайдарский район;

-26.02 г. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район;

-27.02 пгт. Тошковка-1 Тошковский сельский совет Попаснянский район;

-28.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район;

-29.01-1.02 — выходные

Режим работы отделений в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.

Мобильные отделения предоставляют широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и т.д. Новости Региона - Сегодня, 09:56 102 На этой неделе, с 24 до 28 февраля, на линии соприкосновения работают мобильные отделения Ощадбанка для удобства жителей прифронтовых районов и неподконтрольных территорий.-24.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;-25.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;-26.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;-27.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;-28.02 г. Бахмут, вул. Мира, 50;-29.02-1.03 — выходной-24.02 г. Золотое Золотовский горсовет Попаснянский район;-25.02 г. Трехизбенка Новоайдарский район;-26.02 г. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район;-27.02 пгт. Тошковка-1 Тошковский сельский совет Попаснянский район;-28.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район;-29.01-1.02 — выходныеМобильные отделения предоставляют широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и т.д. Новости Региона - Сегодня, 09:56 102

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