МЧС предупреждает про сложные погодные условия в Луганске 24 и 25 февраля



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«Ожидаются сложные погодные условия: утром и днем 24 февраля, ночью 25 февраля в Луганске и по территории региона сильный дождь, мокрый снег. Ночью и утром 24 февраля местами по территории региона ожидается туман, гололедные отложения, видимость в тумане менее 500 м «, — предупреждают синоптики.

«В течение суток 24 февраля и ночью 25 февраля — усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с», — добавили в ЦГМ.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с и при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:35 117 Сложные погодные условия ожидаются в Луганске 24 и 25 февраля.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«Ожидаются сложные погодные условия: утром и днем 24 февраля, ночью 25 февраля в Луганске и по территории региона сильный дождь, мокрый снег. Ночью и утром 24 февраля местами по территории региона ожидается туман, гололедные отложения, видимость в тумане менее 500 м «, — предупреждают синоптики.«В течение суток 24 февраля и ночью 25 февраля — усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с», — добавили в ЦГМ.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с и при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:35 117

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