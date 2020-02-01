Завтра в центре Луганска и Каменнобродском районе отключат электроэнергию
Специалисты ООО «Луганские электрические сети» 25 февраля будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом сообщили на предприятии.
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Котельникова, 3, 5;
улица Коцюбинского, 10;
улица 9-я Линия, 12.
В Каменнобродском районе без электричества временно останутся:
квартал Тепловозостроителей;
переулок Артиллерийский;
проезд Долгий;
улица ЛЖД, 57-61;
тупик Ереванский;
площадь Ленина, 3-29;
улица Ломаная;
переулок Памирский;
переулок Полярный;
переулок Сазонова;
переулок Ташкентский.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Пресс-служба Администрации города Луганска Удобный город - Сегодня, 11:03 28
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Котельникова, 3, 5;
улица Коцюбинского, 10;
улица 9-я Линия, 12.
В Каменнобродском районе без электричества временно останутся:
квартал Тепловозостроителей;
переулок Артиллерийский;
проезд Долгий;
улица ЛЖД, 57-61;
тупик Ереванский;
площадь Ленина, 3-29;
улица Ломаная;
переулок Памирский;
переулок Полярный;
переулок Сазонова;
переулок Ташкентский.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Пресс-служба Администрации города Луганска Удобный город - Сегодня, 11:03 28
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