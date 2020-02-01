В Минэкоэнергии рассказали о закрытии убыточных шахт
Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует постепенно закрывать нерентабельные угольные шахты с себестоимостью добычи выше 1 тыс. гривен за тонну.
Об этом заявил министр Алексей Оржель во время презентации доработанного проекта Концепции «зеленого» энергетического перехода до 2050 года, передает Трибун.
«У нас уже есть оценка по каждому предприятию, по каждой шахте. Там, где себестоимость добычи тысяча гривен, то шахта конкурентоспособная. Там, где больше, — не конкурентоспособная. Очень мало объектов будут конкурентоспособны и этим летом предложат адекватную цену», — сказал он.
По словам министра, с каждым годом необходимо делать все больше капиталовложений, чтобы поддерживать необходимую безопасность труда.
«Мы пониманием, какие расчеты даже по каждому шахтеру. Это не будет шоковой терапией, а будет постепенное закрытие социального вопроса», — подчеркнул Оржель, отметив, что предварительно ориентировочный период закрытия составляет около 10 лет, но, скорее всего, это произойдет раньше. Новости Украины - Сегодня, 10:54 58
Об этом заявил министр Алексей Оржель во время презентации доработанного проекта Концепции «зеленого» энергетического перехода до 2050 года, передает Трибун.
«У нас уже есть оценка по каждому предприятию, по каждой шахте. Там, где себестоимость добычи тысяча гривен, то шахта конкурентоспособная. Там, где больше, — не конкурентоспособная. Очень мало объектов будут конкурентоспособны и этим летом предложат адекватную цену», — сказал он.
По словам министра, с каждым годом необходимо делать все больше капиталовложений, чтобы поддерживать необходимую безопасность труда.
«Мы пониманием, какие расчеты даже по каждому шахтеру. Это не будет шоковой терапией, а будет постепенное закрытие социального вопроса», — подчеркнул Оржель, отметив, что предварительно ориентировочный период закрытия составляет около 10 лет, но, скорее всего, это произойдет раньше. Новости Украины - Сегодня, 10:54 58
Метки: {keywords}