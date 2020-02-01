В 7 областях Украины из-за ветра, дождя и снега обесточен 251 населенный пункт
Более 250 населенных пунктов обесточено из-за шквального ветра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины.
«24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская — 70, Ивано-Франковская — 69, Тернопольская — 65, Волынская — 23, Черновицкая — 12 и Ровенская — 1», — говорится уточняют в ГСЧС. Новости Украины - Сегодня, 10:45 69
Отмечается, что в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины.
«24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская — 70, Ивано-Франковская — 69, Тернопольская — 65, Волынская — 23, Черновицкая — 12 и Ровенская — 1», — говорится уточняют в ГСЧС. Новости Украины - Сегодня, 10:45 69
Метки: {keywords}