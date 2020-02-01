«Нафтогаз» грозит прекратить поставки газа Луганской ТЭС
«Нафтогаз» из-за неуплаченных долгов намерен с 1 марта прекратить поставку газа 52 теплопоставщикам по всей Украине, в том числе и в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общая сумма задолженности, которую теплопоставщики должны погасить перед «Нафтогазом» до 25 февраля, составляет 3922,8 млн грн. В случае неуплаты средств «Нафтогаз» не будет иметь права поставлять газ на такие теплоснабжающие компании, а следовательно потребители этих компаний останутся без отопления.
Задолженность имеют теплопоставщики, расположенные в 14 областях Украины. Среди них также и Луганская ТЭС, находящаяся в Счастье. С полным перечнем должников можно ознакомиться по ссылке.
«Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО», — отмечают в «Нафтогазе». Новости Украины - Сегодня, 12:53 33
Общая сумма задолженности, которую теплопоставщики должны погасить перед «Нафтогазом» до 25 февраля, составляет 3922,8 млн грн. В случае неуплаты средств «Нафтогаз» не будет иметь права поставлять газ на такие теплоснабжающие компании, а следовательно потребители этих компаний останутся без отопления.
Задолженность имеют теплопоставщики, расположенные в 14 областях Украины. Среди них также и Луганская ТЭС, находящаяся в Счастье. С полным перечнем должников можно ознакомиться по ссылке.
«Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО», — отмечают в «Нафтогазе». Новости Украины - Сегодня, 12:53 33
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