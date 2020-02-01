Пьяный командир избил бойца ВСУ за отказ обстреливать территорию ЛНР – Народная милиция

Пьяный подполковник ВСУ избил лейтенанта за отказ обстреливать населенные пункты Республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации от наших источников в 40-й бригаде, 23 февраля произошел очередной случай небоевых потерь. В результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими бригады получил травму лейтенант Солочак. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что лейтенанта избил командир дивизиона подполковник Базыкин", – отметил он.

"Мотивом избиения был отказ Солочака выполнить приказ по обстрелу населенных пунктов Луганской Народной Республики", – уточнил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "потерпевший был доставлен в медицинское учреждение города Северодонецк с закрытой черепно-мозговой травмой".

"По результатам освидетельствования, оба военнослужащих находились в состоянии алкогольного опьянения", – отметил он.

"По факту нанесения военнослужащему тяжких телесных повреждений в подразделение 40-й бригады прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения расследования", – проинформировал Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 февраля — Луганск