ВСУ разместили бронетехнику и миномет в жилмассивах зоны "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику и миномет в жилых районах населенных пунктов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В населенном пункте Попасная отмечено размещение двух боевых машин пехоты и двух боевых бронированных машин, принадлежащих 72-й бригаде", – отметил он.

"В жилом квартале населенного пункта Передельское отмечено наличие 82-мм миномета "Василек", принадлежащего 46-й бригаде ВСУ", – сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 февраля — Луганск