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Мариуполь стал лидером по покупке жилья для переселенцев среди украинских городов

robot Сегодня, 14:1526Новости
Мариуполь стал лидером по покупке жилья для переселенцев среди украинских городов
Мариуполь стал рекордсменом среди городов и объединенных территориальных громад, который приобрел наибольшее количество квартир для переселенцев за средства госбюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу», ссылаясь на информацию, предоставленную Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Всего за три года в Украине были приобретены 271 квартиры и два жилых дома, из них — 183 квартиры в Мариуполе.
В целом, с 2017 по 2020 годы в Украине на временное жилье выделили 105 млн грн. Мариуполь за два года получил более 35 млн грн.
В министерстве уточнили, что подавляющее большинство средств по программе распределили между городами и ОТГ Донецкой и Луганской областей.
Как уточняется, за средства субвенции, распределенной в 2019 году, планируется обеспечить жильем 250 лиц.
«Чем активнее сейчас органы местного самоуправления будут участвовать в распределении субвенции, тем больше шансов на увеличение финансирования программы в будущем», — подытожили в ведомстве. Новости Региона - Сегодня, 13:54 26

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