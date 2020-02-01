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Пункты пропуска на Донбассе с 1 марта изменят график работы

verter Сегодня, 14:1528Новости
Пункты пропуска на Донбассе с 1 марта изменят график работы
С 1 марта 2020 года, по решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций. Так, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.
Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.
Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда. Новости Региона - Сегодня, 13:29 201

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