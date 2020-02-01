Пункты пропуска на Донбассе с 1 марта изменят график работы

, по решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций. Так,Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда. Новости Региона - Сегодня, 13:29 201