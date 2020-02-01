В прифронтовом Зайцево будет работать мобильная клиника Красного Креста и передвижной флюорограф



«25 февраля с 9:00 в населенном пункте Бахмутка будет работать мобильный флюорограф», — говорится в сообщении.

На следующий день, 26 февраля, с 9:00 в здании администрации ВГА Зайцево будет вести прием семейный врач и Мобильная медицинская клиника проекта Общества Красного Креста Украины.

При необходимости местные жители могут сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар. Новости Региона - Сегодня, 13:19 107 Работа мобильной клиники Общества Красного Креста Украины и передвижного флюорографа будет организована в прифронтовом Зайцево. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации поселка.«25 февраля с 9:00 в населенном пункте Бахмутка будет работать мобильный флюорограф», — говорится в сообщении.На следующий день, 26 февраля, с 9:00 в здании администрации ВГА Зайцево будет вести прием семейный врач и Мобильная медицинская клиника проекта Общества Красного Креста Украины.При необходимости местные жители могут сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар. Новости Региона - Сегодня, 13:19 107

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