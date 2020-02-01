Жители Петровского на митинге почтили память освобождавших Луганщину башкирских конников (ФОТО)

Жители Петровского на митинге "Мы помним и гордимся!" почтили память командира и бойцов 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии, освобождавшей Луганщину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в отделе информационной и внутренней политики администрации Красного Луча, в состав которого входит Петровское."23 февраля в Петровском состоялся митинг "Мы помним и гордимся!", посвященный памяти командующего освобождавшей Луганщину 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Мингазовича Шаймуратова и Дню защитника Отечества", – говорится в сообщении.Участниками митинга стали представители Республики Башкортостан, депутаты Народного Совета ЛНР Зинаида Наден и Сергей Серов, глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко, члены поискового отряда из Алчевска, ветераны, представители мусульманских общин, казачества, школьники и студенты, активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."На протяжении 75 лет мы чтим память воинов Великой Отечественной войны, подаривших нам, ныне живущим, мирное небо. В одном строю были солдаты разных национальностей – русские, украинцы, евреи, белорусы, грузины, башкиры. Здесь, в городе Петровское, увековечена память сына Башкортостана Минигали Шаймуратова. И спустя десятилетия – мы вместе, мы помним, невзирая на вероисповедания, возраст и расстояния", – обратился к участникам митинга Рыбальченко."Сегодня мы отдаем дань памяти героям, которые 23 февраля 1943 года отдали свои жизни за свободу великого государства Советский Союз. Во имя памяти павших, во имя будущего наших детей мы не должны забывать нашу историю, мы должны свято хранить героические поступки наших предков с тем, чтобы впредь не повторилось то, что сегодня происходит на нашей земле. Вечная память героям!" – отметила Наден.Гость из Башкортостана, временно исполняющий обязанности председателя правления башкирской республиканской организации "Батыр" Тимерьян Ражапов напомнил, что 77 лет назад в Петровском погиб легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Шаймуратов."Для нас он – легенда и национальный герой. От имени главы Республики Башкортостан Радия Хабирова я поздравляю вас с праздником, спасибо вам за то, что не забываете наших героев, которые погибли на вашей земле, и своих героев, которые воевали в 2014 году. Уверен, что дружба между нашими Республиками будет с годами только крепнуть", – сказал он.Ражапов вручил благодарственные письма исполнительного комитета международного союза общественных объединений "Всемирный курултай (конгресс) башкир" депутату Серову, первому заместителю администрации главы Красного Луча Алле Васькевич, начальнику отдела по обеспечению жизнедеятельности Петровского Алине Сытник и директору 22-й школы имени Шаймуратова Гульназ Серовой.Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания и возложили к мемориалу Шаймуратову цветы.Гости посетили музей генерала, созданный руками школьников петровской школы № 22, а также место гибели Шаймуратова.Командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (с 14 февраля 1943 — 16-я Гвардейская кавалерийская дивизия) генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов погиб в бою 23 февраля 1943 года в ходе рейда по тылам противника под Штеровкой (поселок на окраине Петровского). В апреле 2016 года школа № 22 Петровского получила имя легендарного кавалериста.24 февраля — Луганск