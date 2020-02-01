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В Луганской области за неделю ОРВИ заболели почти три тысячи человек

verter Сегодня, 15:0020Новости
В Луганской области за неделю ОРВИ заболели почти три тысячи человек
Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Луганской области не превышен (-21,64%) по состоянию на 24 февраля, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
При эпидемическом пороговом уровне 535 заболеваемость составила 419,1 на 100 тысяч населения.
Всего в области за неделю ОРВИ заболели 2784 человека, из них 1699 (61,02%) детей в возрасте до 14 лет. Госпитализированы 153 больных, в том числе 103 ребенка в возрасте до 14 лет.
С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3024 человека. Новости Региона - Сегодня, 14:54 10

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