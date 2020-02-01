Названы города Украины, где самая высокая коммуналка
Лидером антирейтинга по стоимости коммунальных услуг стал Днепр. Об этом идет речь в материале «Где в Украине дороже коммуналка: рейтинг городов» издания LIGA.net.
С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих в Днепре в доме без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.
Второе место — за Кропивницким, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж — 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы — 3350 грн.
В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).
Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка — 854,5 грн.
Перед ним расположились Черновцы — 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон — 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).
Последнее место занял Ужгород.
Новости Украины - Сегодня, 14:13 114
С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих в Днепре в доме без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.
Второе место — за Кропивницким, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж — 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы — 3350 грн.
В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).
Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка — 854,5 грн.
Перед ним расположились Черновцы — 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон — 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).
Последнее место занял Ужгород.
Новости Украины - Сегодня, 14:13 114
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