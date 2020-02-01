Торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества прошли в городах и районах Республики (ФОТО)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в городах и районах Республики.В частности, в рамках проекта "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" 23 февраля стартовала интернет-акция "75 дней до Победы". В группе проекта в социальной сети "ВКонтакте" ежедневно до Дня Победы будут публиковаться сообщения о важных и героических событиях Великой Отечественной войны.День 23 февраля с 1922 года отмечался как День Красной Армии и Флота, а с 1946 до 1993 года носил название День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник также продолжают отмечать в России и ряде стран СНГ. Днем защитника Отечества он называется в России, Белоруссии, Киргизии.ЛУГАНСКТоржественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в Луганской академической филармонии.По случаю праздника глава ЛНР Леонид Пасечник вручил отличившимся военнослужащим Республики государственные награды - медали "За верность долгу", "За спасение жизни", "За веру и волю" и почетные знаки "Защитнику неба Отечества".Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко вручил военнослужащим Республики благодарности Народного Совета.В честь Дня защитника Отечества во Дворце культуры имени Ленина состоялся патриотический фестиваль "Время Победы", в котором приняли участие около сотни артистов из Луганской и Донецкой Народных Республик. Организатором мероприятия выступила Народная милиция ЛНР совместно с Народной милицией ДНР.Вечер фронтовой поэзии "Строки, опаленные войнами" состоялся во Дворце культуры Луганска в рамках социального проекта "Долголетие". Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества, 77-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Праздничные мероприятия в День защитника Отечества прошли в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот", расположенном на территории бывшего луганского аэропорта. В программе были предусмотрены выступления военнослужащих Народной милиции. В парке были организованы показы вооружения и военной техники оборонного ведомства Республики, а также спецтехники МВД и МЧС ЛНР. Все желающие могли попробовать свои силы в стрелковом тире, тире для метания ножей, в стрельбе из арбалета.Также в праздничный день в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии" состоялся концерт.МВД ЛНРТоржественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Министерстве внутренних дел ЛНР. По случаю праздника указом главы Республики Леонида Пасечника восемь человек были награждены медалями "За веру и волю" и "За верность долгу", более 100 сотрудников ведомства, в том числе четверо – посмертно, удостоены медалей "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции". Семьям погибших сотрудников была оказана материальная помощь от министра внутренних дел ЛНР."Я горжусь тем, что мне доверили управлять таким коллективом – настоящими офицерами. Офицерами, которые не просто носят погоны, а которые понимают, что такое офицерская честь, что такое защита Родины, что такое отдать жизнь за Родину!" – отметил министр внутренних дел Республики Игорь Корнет.Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, весомый личный вклад в борьбу с преступностью наградил троих сотрудников благодарностями и наручными часами. Также ко Дню защитника Отечества сотрудники полиции были отмечены грамотами и благодарностями от Председателя Народного Совета Дениса Мирошниченко. Министр внутренних дел ЛНР в порядке поощрения присвоил двум сотрудникам специальные звания, более 20 были награждены нагрудными знаками "За отличие в службе" I и II степени, а также медалями "За разминирование", грамотами и благодарностями.Своими творческими номерами сотрудников полиции поздравили с праздником артисты Луганской академической филармонии. Выступили оркестр МВД ЛНР и ансамбль Министерства внутренних дел "Офицеры".ЛНАУТоржественное собрание и концерт, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в Луганском национальном аграрном университете (ЛНАУ) посетили первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова, военный эксперт, начальник отдела военного комиссариата ЛНР по Артемовскому и Каменобродскому районам подполковник Евгений Гайворонский, военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Уразгельдеев, помощник министра сельского хозяйства и продовольствия Людмила Чеграхчи, депутаты Народного Совета ЛНР Сергей Диденко, Павел Пилавов и Жанна Марфина, представители ветеранских организаций."Праздник 23 февраля имеет богатую историю. В разные времена он назывался по-разному. Но независимо от названия это всегда был праздник настоящих мужчин. В Луганской Народной Республике он празднуется на государственном уровне, потому что мы помним и чтим нашу историю, потому что в наших жилах течет кровь победителей, кровь тех, кто в 1945 году победил фашистов, кровь тех, кто в 2014 году встал на защиту своей земли и сегодня защищает свой народ от украинской агрессии", - отметил Хорошилов.Представители власти и администрации ЛНАУ поздравили с праздником всех, кто причастен защите Отечества, в первую очередь сотрудников университета, принимавших участие в защите Республики от украинской агрессии в 2014-2015 годах. В их числе старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Геннадий Стародворов, лаборант кафедры физвоспитания Геннадий Руденко, старший лаборант кафедры физвоспитания Ольга Солдатова, столяр административно-хозяйственной части Валерий Волошин. Напутственные слова прозвучали и в адрес курсантов и выпускников военной кафедры аграрного университета.Участники собрания минутой молчания почтили память защитников Донбасса, в разные годы не вернувшихся с полей сражений.Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором выступили творческие коллективы ЛНАУ.АЛЧЕВСКТоржественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в Алчевском центре детского и юношеского творчества.Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, сотрудники МЧС и МВД, представители Народной милиции ЛНР."Мы должны окружить вниманием, заботой и теплом наших сердец всех ветеранов войны. В благодарность за подаренную всем нам Победу", - отметила глава администрации города Наталья Пяткова."К сожалению, все меньше тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, остается с нами, но их имена навсегда в наших сердцах. И наша святая обязанность – сделать все, чтобы в год 75-летия Великой Победы наши герои, ушедшие в вечность, вместе с нами прошли "Бессмертным полком" по улицам Алчевска", - добавила мэр.Она пожелала защитникам Отечества и всем мужчинам Алчевска мира, крепкого здоровья и счастья, благополучия.В концерте, подготовленном самодеятельными коллективами Алчевска, прозвучали вокальные и инструментальные композиции о тяжелых военных испытаниях, выпавших разным поколениям.В рамках торжественного собрания был объявлен старт 75-дневной городской акции "Вахта памяти у Знамени Победы", инициированной главой администрации города. Акция призвана отдать дань уважения подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции копия Знамени Победы в течение 75 дней, оставшихся до Дня Победы, будет передаваться в учреждения образования Алчевска, где самые достойные ученики будут нести вахту памяти в почетном карауле. После завершения акции 9 Мая Знамя Победы будет поднято на главной площади города.АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНВ Антрацитовском центральном городском Дворце культуры имени Ленина состоялось торжественное собрание "За тебя, Родина-мать!" в честь 77-летия освобождения Антрацита от немецко-фашистских захватчиков и Дня защитника Отечества."Несмотря на смену времен и политических систем, 23 февраля является символом мужества и стойкости человеческого характера, силы духа и преданности Родине. Этот день – праздник не только профессиональных военных, но и всех, кто защищал, защищает и будет защищать Родину, праздник настоящих мужчин, которых отличает честность, справедливость и мужество", - сказал глава горрайонной администрации Сергей Саенко.В честь пятой годовщины завершения Дебальцевско-Чернухинской операции указом главы ЛНР Леонида Пасечника медалями были отмечены 18 жителей региона.Саенко также вручил грамоты и благодарности отличившимся защитникам Антрацитовщины.После собрания его участники возложили цветы к памятникам воинам-интернационалистам, казакам и мирным жителям, погибшим в ходе конфликта в Донбассе, а также к братской могиле мемориального комплекса "Вечный огонь".БРЯНКАВо Дворце культуры имени Октябрьской революции состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества.Весь праздничный концерт стал признанием в любви защитникам Луганской Народной Республики, в их адрес со сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий.После официальной речи и вручения благодарностей от главы администрации Брянки Николая Моргунова состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие вокалисты и хореографические коллективы города."На сцене звучали патриотические песни и были продемонстрированы народные танцы. Вся праздничная программа прошла на одном дыхании и подарила зрителям море положительных эмоций", - сообщили в редакции городской газеты "Труд горняка".КИРОВСКТоржественное мероприятие накануне Дня защитника Отечества состоялось в Кировском городском Дворце культуры.В мероприятии приняли участие представители администрации города, депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров, военнослужащие Народной милиции Республики, представители трудовых коллективов Кировска."Все поколения, все без исключения, проходили через тяготы лихолетья войны. И вот буквально три дня назад мы были свидетелями того, что в течение пяти с половиной часов наш город и наши поселки подвергались массированным обстрелам украинской артиллерией. Разрушены десятки домов, нарушена инфраструктура, линии электропередачи и газопровод, и самое страшное, что есть погибшие", - напомнил участникам мероприятия заместитель главы администрации Кировска Вадим Агеев."Спасибо нашим военнослужащим. Это те люди, которые стоят на передовой, это те люди, которые оставили свои мирные планы на какое-то время, это те люди, которые оставили свои комфортные условия проживания и сменили их на сырые, холодные окопы. Это люди, которые защищают нас", - отметил он.Юров вручил благодарности Народного Совета Республики четырем отличившимся работникам города."Мы всегда традиционно праздновали День защитника Отечества, не задумываясь о его значении. И только последние пять лет, мы знаем суть этого праздника. Мы знаем, что такое Отечество и что значит - защищать Отечество", - сказал депутат.КРАСНОДОНВо Дворце культуры имени "Молодой гвардии" Краснодона состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества."Это праздничный день для всех мужчин, которые обеспечивают правопорядок, ратным трудом защищают свои семьи от невзгод и неуверенности в завтрашнем дне. Это праздник тех, кто несет ответственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного будущего. Желаю всем защитникам Отечества успехов на службе, крепкого здоровья, мира и благополучия!" – обратился к собравшимся глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.Он вручил награды отличившимся представителям предприятий, учреждений и организаций Краснодонщины.Творческие коллективы ДК поздравили участников мероприятия праздничной концертной программой.КРАСНЫЙ ЛУЧНакануне Дня защитника Отечества в Красном Луче прошло торжественное мероприятие "Глава семьи, защитник рода!"В гостиной Дворца культуры имени Ленина чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и войны 2014 года, военнослужащих, представителей силовых ведомств, государственных учреждений, предприятий города и общественных организаций.В мероприятии принял участие советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко. От имени главы Республики Леонида Пасечника он вручил 14 казакам, принимавшим участие в боевых действиях, медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции".В этот день лучшие мужчины города также получили грамоты и благодарственные письма от администрации города, общественного движения "Мир Луганщине".Участники творческих коллективов Дворца культуры имени Ленина преподнесли в подарок танцевальные и вокальные номера, исполнили известные композиции на военную тематику.Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят во всех учебных заведениях, учреждениях культуры Красного Луча и населенных пунктах, подведомственных администрации.ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОНВ районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества."Служить миру, защищать свою Родину – почетная и святая обязанность. Выражаю сердечную благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно несет нелегкую воинскую службу", - обратился к присутствующим руководитель райадминистрации Евгений Бондарь и вручил почетные грамоты отличившимся жителям района.Затем творческие коллективы района подарили собравшимся праздничный концерт.ПЕРВОМАЙСКВ концертном зале Детской школы искусств прифронтового Первомайска состоялся городской праздник "Мужчинам посвящается".С поздравительным словом к присутствующим обратился исполняющий обязанности главы администрации города Николай Токарев."Этот праздник является символом патриотизма, мужества и силы духа самопожертвования тех, кто защищал нашу Родину на протяжении всей ее истории. Эта дата напоминает всем нам о чести и справедливости, долге перед Отчизной и близкими нам людьми", - сказал он."Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть настоящими защитниками своего дома, семьи, своего города и Республики в целом. Сил, терпения, мужества, крепкого здоровья, добра и мира каждому из вас", - добавил градоначальник.Он вручил благодарности отличившимся жителям города, затем состоялся праздничный концерт.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНПраздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в Перевальском районном Дворце культуры. Со сцены учреждения звучали поздравления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и защитников Донбасса.От имени главы администрации Перевальского района Виталия Михайлова присутствующих поздравили его заместитель Павел Половинка и председатель Перевальского районного совета ветеранов Сергей Костюченко.Праздничную программу открыл лауреат республиканских конкурсов, оркестр духовых инструментов Перевальской детской школы искусств и самые юные участники мероприятия – воспитанники детского сада "Родничок". Также свои выступления собравшимся подарили солисты-вокалисты Перевальщины, образцовый хореографический коллектив "Задоринки" и образцовый ансамбль детской песни "Веснушки" Перевальской детской школы искусств. А курсанты военно-патриотического объединения "Перевал" провели показательные выступления.Кроме того, в память о героизме воинов-"афганцев" и защитников Донбасса к мемориалу "Воинской доблести и Славы" была торжественно возложена корзина цветов от жителей Перевальского района.РОВЕНЬКИКонцерт "Защитникам Отечества" прошел во Дворце культуры имени Горького Ровеньков. На нем присутствовали советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, представители властей города, депутаты Народного Совета ЛНР, военнослужащие."Мы все в долгу перед нашей Родиной, и у каждого своя ответственность перед ней. Но наши военнослужащие ощущают эту ответственность особенно остро. Они неоднократно проявляли в бою истинную солдатскую стойкость, выдержку и профессионализм, для них все эти понятия составляют не только смысл службы, но во многом определяют и смысл самой жизни", - сказал и.о. главы администрации Ровеньков Андрей Рубанцов.Он вручил грамоты и благодарности участникам боевых действий, работникам угледобывающих предприятий и сферы здравоохранения.Юрченко вручил медали в честь пятой годовщины завершения Дебальцевско-Чернухинской операции казакам структурного подразделения Ровеньковского юрта Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНВ преддверии праздника в Славяносербском районном Центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт "Честь имею".В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко, депутаты Народного Совета Андрей Лицоев и Анна Мосина, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, военнослужащие Народной милиции ЛНР, жители и гости поселка."Все мы, каждый на своем месте, отстаиваем идеалы справедливости, свободы и равенства. Именно на этих принципах мы уже сегодня воспитываем будущих защитников – юнармейцев и зарничников, комбатовцев и казаков", - отметил Крамаренко.Он поблагодарил военнослужащих ЛНР, правоохранителей, сотрудников МЧС и отметил, что жители Республики по праву гордятся своими защитниками."Ваша храбрость, беззаветная преданность своему народу являются надежным оплотом безопасности каждого жителя Республики и достойным примером для подрастающего поколения", - сказал руководитель района.Он вручил грамоты ветеранам Великой Отечественной войны, а также представителям трудовых коллективов Славяносербщины, внесшим свой вклад в развитие района.После торжественной части состоялся праздничный концерт, подготовленный артистами художественной самодеятельности района.СТАХАНОВВ городском Дворце культуры имени Максима Горького состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.Перед началом торжеств активисты молодежных организаций города раздали участникам мероприятия георгиевские ленточки, призвав носить их до 9 Мая в знак уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны."Искренних слов благодарности заслуживает нынешнее поколение защитников Донбасса, которые так же мужественно встали на защиту родной земли, как их деды и отцы в 1941 году. Ежедневно выполняя трудные боевые задачи, вы отстаиваете честь нашей малой Родины. К горькому сожалению, многие заплатили слишком высокую цену – собственную жизнь. Каждый из нас искренне верит и надеется, что эта страшная, дикая и разрушающая война все-таки закончится. Мирного всем неба над головой, благополучия и добра!" – обратился к собравшимся глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков и вручил благодарности горадминистрации представителям Народной милиции ЛНР, казачества, предприятий, учреждений и организаций города."День защитника Отечества – это не только праздник военнослужащих, это праздник всех мужчин, готовых в любое время стать на защиту родной земли, своего дома и своей семьи. Искренне желаю всем мира, добра и успехов", – отметила депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина.Творческие коллективы ГДК имени Горького и учреждений культуры Стаханова подготовили для участников мероприятия праздничный концерт.24 февраля — Луганск