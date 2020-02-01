Сильный ветер, осадки, гололед и налипание снега ожидаются в Республике 25 февраля

Усиление ветра до 25 м/с, гололедные отложения, сильные осадки и налипание мокрого снега ожидаются местами в Республике в течение суток 25 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В течение суток 25 февраля в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с; ночью и утром сильные осадки, гололедные отложения, налипание мокрого снега", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

24 февраля — Луганск