КПП в Донбассе с 1 марта переходят на В«весеннийВ» график

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта переходят на «весенний» график работы – с 08:00 до 19:30 по московскому времени, говорится в заявлении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться с 07:00 до 18:30 по киевскому времени (08:00 – 19:30 мск). В «зимний» период КПП работали с 08:00 до 17:00 (с 09:00 до 18:00 мск).Напомним, что в 2015 году по решению властей Украины с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса введен пропускной режим. Въезд или выезд из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР) осуществляется только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.Ранее доклад главы генштаба ВСУ, зачитанный им в Верховной Раде, заставил украинских депутатов усомниться в достоверности представленных сведений по ситуации в Донбассе.Алексей Шпак