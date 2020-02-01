Немцы: Только не бросайте нас!

Несколько лет назад, сразу после Нового года я прилетел в Германию и взял напрокат маленькую тачку. Но — вместо обычной хлюпающей погоды ударил морозец градусов в 10. Дорожные службы сработали с немецкой аккуратностью и залили автобаны своим гнусным жидким реагентом. Шоссе стало чистым и мокрым. Стекло основательно засиралось уже через пару километров. А по закону подлости в бачок омывателя была залита жидкость для температуры до -5 градусов, которая, естественно, замерзла. Ехать надо и ехать нельзя. На каждой заправке пытался отчистить стекло, но этого хватало ненадолго. Отогреть же трубки, чтобы залить морозоустойчивую жидкость, горячей водой на заправках не удавалось. Решил, что приходит п…ц. Но вдруг у дороги увидал самодельный плакат с корявой надписью — оттаивание омывателей стекол на стоянке через два километра.Подъезжаю и вижу очередь товарищей по несчастью, таких же рас…. ев с замерзшими омывателями. Смотрю технологию — примитив страшный, до которого может додуматься только прошедший армию российский человек! Трое ребят где-то взяли большие куски широкой полиэтиленовой пленки и просто плотно, мешком, закрывали капот и переднюю часть машины, и велели запускать мотор на холостых. Через 10-15 минут температура в радиаторе поднималась до 100 градусов, включался вентилятор, все оттаивало, старая жидкость выгонялась и заливалась свежая морозоустойчивая. У них было три поста и стояла очередь. Услуга стоила 50 марок, платили все очень охотно и уезжали страшно довольные.Русских я узнал сразу. Потом спросил — полицаи не цеплялись? Ведь у них и реклама запрещена вдоль дорог и работали они без разрешения, по германским законам страшное преступление. А ребята ответили, что полицейские просили их ни в коем случае не прекращать работу и даже предложили сами съездить за жидкостью.источник