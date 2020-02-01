Песков: Турция не выполнила условия договоренностей по Сирии

«Они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Турция еще не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в Сочи более года назад. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1»Напомним, в договоренностях, которые подписали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, было указано, что именно Анкара должна будет обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений. Между тем, по словам Пескова, боевики в Идлибе «прекрасно вооружены», и к ним попадают опасные образцы военной техники.По мнению Пескова, ситуация в сирийской провинции «не способствует нормализации обстановки».источник