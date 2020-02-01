Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Фото: ReutersРоссийскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Об этом сообщает RT со ссылкой на вице-президент международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.Красиловой грозит экстрадиция в Соединённые Штаты и наказание вплоть до пожизненного. В настоящее время она находится в СИЗО.Мать россиянки сообщила, что та работала клерком в посольстве США: снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После его закрытия устроилась во Всероссийский центр карантина растений.