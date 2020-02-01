Прикладная В«ахметологияВ»

Переживаю за Рината Леонидовича. Богатейший человек Украины, да что там – Европейского Союза, а постоянно попадает в двусмысленные ситуации. Не может себя четко идентифицировать, как сын Порошенко в ночном клубе Лондона. Сын такого человека, а называет себя русским и скачет с российским ди-джеем. То же самое и с Ахметовым. Донецкий вроде бы олигарх, автор гениальных цепочек «кокс-металл-уголь» и наоборот, «Роттердам плюс», «Северный порт Китая минус», а не может создать нормальный политический проект. Мечется, как рыба об лед, между заднеприводным Ляшко, пока еще переднеприводным Сенцовым, «Оппозиционным блоком» и «Платформой примирения» Сивохи. Или Сивохо? Не важно.Главное другое: все его предвыборные проекты, задуманные в тиши ресторанов, под шум волн гребаного средиземноморья, системно накрываются. Даже не буду уточнять, каким именно органом. Скрещивание «Оппоблока» с Мураевым – теоретически правильно сделанная политическая случка – закончилось потрясающим фиаско. Опал, как шарик на кактусе, рейтинг и «нашего» Жени, и Александра Вилкула, хотя Саша сам по себе и приличный человек. Вроде бы. Политические шашни с Ляшко Ринату Леонидовичу, в принципе, еще можно простить. Как говорится, бес попутал. Перекупил группу пиар-асов с целью показать свою полезность. Но ведь какое пятно на репутации!Даже покупка виллы бывшего бельгийского короля на Лазурном берегу не спасает. Опять же лазурный – все-таки голубой. Не по понятиям это все. Кто вы теперь, Ринат Леонидович? Как говорится, камо грядеши и все такое? И не донецкий, и не соросовский, и не галичанский.Стратегия сотрудничества с любой властью, которую исповедует «топ-менеджмент» Рината Леонидовича, завела олигарха в уютный тупик, где по понедельникам подают лобстеров и рыбу по-уханьски. Вот уже приходится на допросы лично ходить в НАБУ по делу партнера по «Роттердам+» Петра Порошенко. Пока волноваться вообще не о чем: Сытник настроен бороться до конца, хотя этот конец уже и наступил. Петра Алексеевича собираются силой привести на допрос в ГБР 28 февраля, хотя у него важный визит в Лондон. Надо разобраться с семейными проблемами и идентификацией отдельных членов большой и, с...ка, дружной семьи пятого президента.Казалось бы, пришло время делать выводы. Либо четко окрасить себя в те цвета, в которые себя окрасил, либо сосредоточиться на футболе и игре в эти металлические мячики. Очень популярное занятие среди пенсионеров Ниццы. Они там собираются на набережной, общаются, бросают шары и пользуются очень интересным девайсом. Такая гибкая металлическая лента с магнитом. Типа рулетки. Подходит дедуган к своему шару, из его руки со свистом вылетает щуп, присасывается, и вуаля! Нагибаться вообще не надо. Просто автоматом подтягивает прямо в руку.О чем это я? Ах да, о пенсионерах Ниццы. Хотя нет. Стоп. Ринат Леонидович! Не изменяет себе. По-прежнему гнет свою изначально провальную линию на сотрудничество с властью. На этот раз с Зеленским. Помогает эвакуировать из Уханя девочку Настю с собачкой Мишель. Судя по кличке – сука. Предоставляет самолет клуба «Шахтер». Эвакуация суки находится под личным контролем президента Зеленского. Который как бы отдаляется от Игоря Валерьевича и стремительно приближается к Ринату Леонидовичу. Никакой политики. Только эвакуация животных во благо нации и благотворительность. Ну и футбол, конечно.Два телеканала, принадлежащие Ахметову – «Украина» и «24», уже начинают плавными отработанными движениями зализывать информационные раны «Слуги народа». Никакого негатива про Зеленского, добрые, жизнеутверждающие сюжеты из Новых Санжар, повышенное внимание к любым инициативам лично президента. По не подтвержденной, но абсолютно достоверной информации олигарх с имением бельгийских королей готов вложиться в «политическую недвижимость». Под «недвижимостью» мы понимаем фракцию «Слуга народа», которая в настоящее время страдает острой политической непроходимостью. Однако, если верить социологическим опросам, еще пока лидирует в рейтингах. Сейчас у ребят наступили трудные времена. Они уже больше месяца сосут. То есть не получают конвертов от родного начальства. А брать на стороне многие стесняются. Потому что тупые и обязательно попалятся на каком-нибудь «агенте Катерине» после орального секса. Ахметов готов закрыть «кассовый разрыв» и финансировать будущие досрочные местные и парламентские выборы. Ведь уже никто не сомневается в том, что придется «перезапускать» этот удивительный, совершенно безумный парламент. Взамен Ринат Леонидович почти ничего не просит. Только слегка изменить конфигурацию правительства и не нарушать сложившийся олигархический паритет. Ему, в принципе, даже «соросятник» особо не мешает, поскольку этот проект Виктора Пинчука и дедушки Сороса уже превратился в затратный гомосексуальный петушарий.За явным сближением Ахметова и Зеленского ревниво наблюдает Игорь Валерьевич. Он по-прежнему в прекрасной форме, несмотря на отставку Богдана. Дело ведь не в Андрее. Одним планокуром больше, одним меньше – особой разницы нет. Главное – кто кого кормил ужином, тот того и танцует. Железное правило еще с запрещенных советских времен. Поэтому операция «Эвакуация сучки» с бонусами для Зеленского не так однозначна, как может показаться. Танцы с Ринатом Леонидовичем, как показывает практика, заканчиваются весьма печально для одного из партнеров. Наверное, карма такая…Александр Зубченко