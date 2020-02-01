Звериный облик украинского обывателя бросились активно ретушировать

Лакмусовая бумага для стадного инстинкта.Посмотрела, как доктор Комаровский отмазывает санжарцев, опозорившихся на весь мир.В принципе, его поездка в Новые Саннжары была вполне оправданной. Люди не только в зале, но и на ютубе послушали лекцию о реальных и мнимых опасностях коронавируса.Не буду возражать медицинской части, хотя, она, на мой взгляд, была излишне оптимистичной, если бы этот вирус передавался только при непосредственном контакте со слизистой, на корабле не заболели бы 30 процентов от запертых там. Это ладно, его оптимизм может быть оправдан стремлением успокоить возбужденных жителей.Но вызывает полное неприятие главный тезис: «Вы – светлые замечательные люди, вас просто подставили!» Конечно, какие-то злобные политиканы раздразнили невинных простодушных селян, потом приехали нанятые «титушки», которые закидали камнями автобусы, бросались на полицейских.Но кто эта женщина, которая кричала о том, что нужно высылать эвакуированных в Чернобыль?Откуда взялись разъяренные фурии, которые грозились сжечь санаторий?На баррикадах из шин тоже сидели бабки- «титушки»?А еще в Тернополе титушки служили молебен, а во Львове медики-титушки пели гимн со слезами радости, от того, что украинцы из Уханя не попали к ним.Кстати, те парни, которых продемонстрировали, как приезжих, оказались жителями этого Новосанжарского района из соседних сел.Вполне возможно, что этой ситуацией пытались воспользоваться какие-то политические силы. Но главной движущей силой в этом позоре был стадный инстинкт самосохранения и уже ставший привычным способ давления на власть.За последние двадцать лет у обывателя возник метод общения с властью, как у гопника в зоне.Первый шаг – наезд. Обратите внимание, как ведут себя многие, когда их останавливает ГАИ. На этом, кстати, прокалываются те, кто пытается наехать на эту службу в России. «Чего вы меня остановили!? Покажите удостоверение! Вы не имеете права! Я сейчас вызову знакомых!».На Украине это прокатывает очень часто, мало ли какой сумасшедший из АТО едет!Посмотрите, как ведут себя в судах друзья подсудимых «активистов». Угрозы судьям и свидетелям звучат абсолютно безнаказанно.Шины, камни и даже коктейли Молотова стали вполне допустимым языковым средством в общении с местными администрациями, судами, правоохранителями.Но, когда это не прокатывает, у гопника наступает следующая стадия – «Рафик неувиноват!».И вот на этой стадии задействован доктор Комаровский, который теперь всем рассказывает «о светлых лицах» замечательных добрых санжарцев.Я не исключаю вероятность какого-то дополнительного организационного момента в этих протестах.Но разве «печенюшки Нуланд» и штабы Парубия с Пашинским снимают ответственность с тех старых маразматичек, которые с восторгом передавали по цепочке булыжники на Майдане?Разве можно считать невинными жертвами манипуляций девочек, которые в подворотнях Одессы разливали коктейли Молотова?Все десятки тысяч киевлян, пришедшие на Майдан с поддержкой Кличко и Яценюка, сегодня несут ответственность и за развал медицины, и за мизерные пенсии и за грабительские тарифы.Точно также санжарцы несут ответственность за разбитые стекла, за напуганных детей, за тот позор, вызвавший осуждение даже в ООН.И вся эта возня с отмазыванием имеет своей целью оправдать звериный облик украинского обывателя, который проявился на Майдане, под Уманью, в Одессе.Просто коронавирус стал лакмусовой бумажкой, на которой проступила яркая реакция этого яда.Лариса Шеслер