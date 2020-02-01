Ищенко ответил, что политический дуэт Трампа и Сороса собирается сделать с Украиной

«Сорос тоже не хочет, чтобы Украина сейчас упала. Он ее хочет грабить долго и упорно. Чем дольше, тем лучше», – рассказал Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что президент США Дональд Трамп и финансист Джордж Сорос пришли из бизнеса и до сих пор пользуются экономическими инструментами в политике. Поэтому для них развал Украины не выгоден.Трамп пытается продать все проблемы Незалежной России, чтобы выбить для себя необходимые уступки. Москва, по логике американского президента, должна уступить Вашингтону в сирийском и ливийской конфликтах.Эксперт подчеркивает, что не утверждает, что именно так будет. Но у Сороса есть шанс договориться с Трампом по украинскому вопросу. Россия не сможет восстановить Украину, если Запад перестанет поддерживать Киев. И тогда украинские граждане бросятся в европейские страны. Но смогут ли государства принять новых беженцев помимо тех, кто уже сейчас есть. Пока конфликты не утихли в Сирии и Ливии, люди не смогут вернуться домой.Дмитрий Грушевский