Синоптики прогнозируют 25 февраля в ЛНР до 6 градусов тепла, осадки и сильный ветер

Температура воздуха в ЛНР 25 февраля будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами ожидаются штормовой ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 24 февраля до 21.00 25 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью и утром осадки, местами сильные, гололедные отложения, налипание мокрого снега; днем местами небольшие осадки, на дорогах гололедица, снежный накат; ветер западный 15-20 м/с, ночью местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – плюс 2 градуса, днем – 2-4 градуса тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит минус 1 – плюс 1 градус ночью и плюс 1-3 градуса днем.

По предварительному прогнозу, 26 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, днем местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла. 27 февраля – переменная облачность, без осадков, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3, днем 5-10 градусов выше нуля.

24 февраля — Луганск