Украина лучше захлебнется, чем спасет от жажды русский Крым

Бывший украинский депутат, лидер запрещенного в РФ «Меджлиса"* Рефат Чубаров выступил против подачи воды в Крым. По его мнению, вода может быть «инструментом, который приведет Россию к контролю над Украиной».России вовсе не нужно, чтобы Северо-Крымский канал снова начал работать, считает экс-депутат, важна не сама вода, а всяческое «обыгрывание и использование этой темы». Чубаров также заявил, что властям России наплевать на жизнь своих граждан.Кроме того, Чубаров рассказал, что готов простить тех, кто «кто открыто помогал захвату Крыма россиянами, предал крымских татар и Украину, но своими действиями не переступил черту, где совершали бы прямые преступления против человечности, против других людей».Напомним, что тема возобновления подачи воды в Крым неоднократно поднималась в Киеве в последнее время. Впервые с этой инициативой в начале февраля выступил глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов, который выразил уверенность в том, что продажа воды помогла бы пополнять украинский бюджет.Однако другие украинские политики настроены намного менее конструктивно. К примеру, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамиязаявил, что Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, чем, кстати, вызвал критику «меджлисовцев».Против выступили не только они. Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий, к примеру, заявил, что ему стало известно, о решении правительства восстановить подачу воды в аннексированный Крым и пообещал не допустить этого.В итоге профильный комитет Верховной рады принял решение, что поставки воды в Крым невозможны «до его деоккупации. То есть Киев к конструктивному диалогу в собственных экономических интересах пока не готов. Чего же сейчас опять вылезает Чубаров с этой темой?— Этот бывший партфункционер компартии Латвийской ССР в последнее время много чего наговорил, — отмечает крымский журналист Сергей Кулик.— То он собирается вести людей на штурм границы на Чонгаре, прикрываясь детьми и стариками, то обещает на основании так называемой «Крымской декларации» сколотить некий антироссийский клуб стран во главе с Украиной. Он уже не первый раз истерит по поводу возможной подачи воды на полуостров. Трудно искать логику в словах этого человека, спекулирующего на национальных чувствах своего народа. Ведь он что ещё заявил: возобновление поставок днепровской воды приведет к окончательному вытеснению «нелояльных» крымских татар и украинцев с полуострова, поскольку на полуостров сразу переедут два миллиона жителей с материковой части России. Это уже клиника, психиатрия здесь, пожалуй, бессильна.— Обыгрывание этой темы выгодно как раз самому Рефату Абдурахмановичу, который просто хочет, чтобы на него обратили внимание. Администрация нынешнего президента Украины прохладно относится к возглавляемой им этнической группировке. Что не удивительно — ведь Чубаров член порошенковской партии «Европейская солидарность», оппозиционной нынешнему руководству. Поэтому ему нужно время от времени о себе напоминать.— Судя по всё чаще появляющимся подобного рода информационным сообщениям — да, обсуждают. Об этом недавно прямо заявил глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов — не последний человек в окружении Зеленского. Государственный бюджет дырявый, денег катастрофически не хватает, правительство пытается экономить на всём — закрывают больницы, туберкулёзные и психоневрологические диспансеры, ликвидируют детские дома. Вчера украинцев предупредили о том, что им надо готовиться к сокращению пенсий. А продажа крымчанам воды могла бы стать стабильным источником дохода.— Если бы здравомыслящих людей в украинском руководстве было бы побольше — воду бы давно пустили. Но их, к сожалению, мало. Недавно так называемый Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его «деоккупации».— Думаю, что пока это не реально. Потому что, если даже нынешнее руководство Украины решит продавать днепровскую воду в Крым, ему придётся де-юре признать Крым российским. А в Киеве к этому ещё не готовы. К тому же придётся привести в порядок пришедшее в упадок за последние несколько лет русло канала, на что потребуются солидные финансовые средства. А их у Украины, разумеется, нет.— Совсем с креативом туго у руководителей ОПГ «Меджлис», — считает политолог Александр Дудчак.— Логика отсутствует напрочь. Пока эти действия наносят только вред Украине. Восстановление поставок могло бы стать символичным шагом Украины навстречу здравому смыслу.— Их возможная выгода, как инициаторов блокады ничтожна по сравнению с той выгодой, которую получала бы Украина, в случае спокойного, прагматичного сотрудничества, хотя бы в сфере торговли с Крымом. И несоизмерима с наносимым экономическим и экологическим ущербом из-за водной блокадой.Это было бы разумно со всех точек зрения. Выгоды экономические очевидны. Получать прибыль, практически не работая — это же мечта любого участника «Майдана». А здесь можно было бы получать выгоду просто потому что течет вода. Но, «политическая целесообразность», навязанная извне, заставляет в очередной раз «стрелять себе в ногу».Кроме того, экологическую катастрофу может не заметить только неграмотная Грета Тунберг. Для любого нормального человека, знакомого с ситуацией в регионе, очевидна трагедия, происходящая с природой в Херсонской области, в Крыму — заболачивание почвы, повышение солености подземных горизонтов, опреснение определенных зон в Черном море и гибель экосистем. Всё потому что, у кого-то не хватает совести и ума.— Потому что, скоро эту проблему будем сложно скрывать. И придется называть вещи своими именами, проводить расследования причин экологической катастрофы и называть виновных, искать пути возмещения ущерба.— Выгодно было бы всем. А, кому больше… Это не столь важно.— До тех пор, пока правда о «Майдане» не материализуется в уголовные дела против его организаторов, пока за решеткой мы не увидим тех, кто организовывал государственный переворот и расстрелы в феврале 2014 года, кто участвовал в Корсунь-Шевченковском разгроме автоколонны с крымчанами — до тех пор ничего серьезно меняться не будет.Дмитрий Родионов* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).