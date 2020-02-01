Всем, кто остался верен своей Родине...

День защитника Отечества, ранее именовавшийся «Днем Советской армии и Военно-морского флота», отмечается на территории республик, входивших в состав СССР, с 1922 года, начиная с четвертой годовщины образования Рабоче-крестьянской Красной армии. Первоначально официальное название праздника звучало как «День Красной армии», и многие, очень многие по сей день именуют этот праздник защитников Отечества именно так.Отмечать День защитника Отечества на территории Российской Федерации стало уже своеобразной традицией. В этот день мы вспоминаем не далекий 1918 год, время, когда был заложен фундамент Красной армии, а чествуем всех тех, кто в разные времена нашей истории вставал на защиту рубежей России. И в этом порыве с нами, россиянами, солидарны жители Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Прибалтийских стран, на территории которых данный праздник не является официальным, но широко празднуется местным населением.До 14 октября 2014 года на территории соседней с Россией Украины день 23 февраля также являлся праздничным. Именно в этот день президент Украины Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества на Украине. Вместо него был установлен новый праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Вряд ли можно назвать умным решение праздновать День защитника Украины именно в тот день, когда украинские националисты отмечают годовщину создания Украинской повстанческой армии.Но декоммунизация набирала обороты, и все то, что можно было отнести к «советскому наследию», если и не попало под запрет, то стало как минимум неупоминаемым.Само собой разумеется, тех, кто склонен отмечать День защитника Отечества именно 23 февраля, гораздо больше, чем тех, кто готов чтить защитников Украины 14 октября. Но Украина это как раз то самое государство, на территории которого активное меньшинство открыто довлеет над пассивным большинством. И именно это и позволило Петру Порошенко, спекулирующему «информацией» о российской агрессии, изменить формат празднования и сделать День защитника Отечества частью той истории, которую украинцам настойчиво рекомендуют забыть.Но День защитника Украины так в стране и не прижился, не стал массовым, а День защитника Отечества «несознательные» граждане так и продолжают отмечать 23 февраля, поздравляя всех тех, кто не чурается своего советского прошлого.Но если в 2014 и 2015 годах это делали «по-тихому», как бы негласно, то уже в 2020 году население стало отмечать День защитника Отечества более открыто, не боясь вызвать в свой адрес негатив со стороны некоторых политиков и тех «патриотов» Украины, которым по духу ближе «герои» УПА.В этом году самый серьезный скандал вызвал пост в Интернете депутата Верховной рады Ильи Кивы, который не только разместил поздравительную открытку, напоминающую о том, что 23 февраля отмечается День Красной армии, но еще и крайне оригинально подписал свое поздравление. «Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией!!! С праздником нас, мужчины!!!». Наверное, не стоит уточнять, кого в итоге отправил «в пешее эротическое путешествие» Илья Кива?Но Кива - депутат от «пророссийской» партии "ОПЗЖ", поэтому по его высказываниям вряд ли можно судить о настроениях, царящих внутри украинского социума. А были ли еще на Украине те, кто вот так вот открыто наплевал на новые порядки и призвал граждан все же отмечать тот день, который большая часть граждан ассоциирует с теми людьми, которые в разные времена вставали на защиту своего Отечества?В списке тех, кто «отличился» и выбился из общего уклада, оказался канал «Интер», который 23 февраля на радость нормальным украинцам целый день транслировал советские фильмы «патриотического содержания». Блок фильмов на канале назвали одной темой "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается". Безо всякого сомнения руководство телеканала «Интер» отдавало себе отчет в том, что подобным поступком оно привлекло к себе внимание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который предупреждал об ответственности за трансляцию материалов, отнесенных к "советской тематике". Однако даже перспектива привлечения к ответственности за нарушение закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", не остановило этих людей, решивших, что 23 февраля все же является тем днем, который нельзя вычеркивать из истории Украины.Ну хорошо, политики, журналисты, медиа-магнаты, депутаты – вряд ли эти люди составляют то большинство украинского населения, на мнение которого стоит ориентироваться. А как же простые граждане? Может быть, им так же чужд этот праздник, как чужд он руководству современной Украины? Как оказалось, это далеко не так.Как раз в этот самый день, 23 февраля, стало известно, что на Украине «День защитника отечества» стал лидером запросов в Google! Об этом написал портал «Страна» со ссылкой на статистику самого Google. Более того, данный запрос вошел в тройку лидеров в Google-трендах. Также украинцы вводят запросы «23 лютого свято» и «23 февраля Украина», «поздравляю с 23 февраля». Что и требовалось доказать. В общем, Илья Кива, посылая руководство Украины «в пешее эротическое путешествие», выражал мнение большей части населения.Знаете, что меня волнует больше всего в этой ситуации? А власти Украины вообще понимают значение термина «демократия»? Вот украинские политики и чиновники со всех трибун болтают о европейских ценностях, о демократических завоеваниях и прочих непонятных им формулировках, но хоть кто-нибудь из них отдает себе отчет в том, что демократия не может быть построена на запретительных мерах? Что демократия и запреты это вообще не совместимые понятия. Вот в «тоталитарной России» празднуют чуждый большей части населения «День Святого Валентина», праздник католический, праздник с сомнительной историей, и никто не пытается его запретить. Так почему же в «почти европейской» державе Украине власти декларативно решают, что народу можно праздновать, а что нельзя?Алексей Зотье