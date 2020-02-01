Кедми рассказал, какое оружие появится у России после неуязвимого для США гиперзвука

Россия может в ближайшее время объявить об успешных испытаниях оружия, основанного на новых физических принципах. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам эксперта, разработки оборонно-промышленного комплекса России опередили американские примерно на десятилетие. Особенно это касается стратегических систем, поддерживающих всемирный ядерный баланс. Появление в арсенале РФ гиперзвуковых комплексов лишает все оборонные возможности США и НАТО противостоять российским ударным средствам, скорость которых в десятки раз превосходит звуковую.Для Пентагона ситуация усугубляется приближением России к созданию вооружений, действие которых основано на новых физических принципах. Объявляя об этом, Кедми подчеркнул, что не намерен разглашать подробности, но упомянул гравитационное оружие. Этот тип вооружений является абсолютно новым для мировой военной науки при колоссальной эффективности, и уже в ближайшее время РФ может объявить об успешных испытаниях этих систем, утверждает аналитик.Сочетание оружия на новых физических принципах с модернизацией уже существующих систем формирует отрыв России от США в ключевых оборонных направлениях, отмечает Кедми. То, что РФ сделала за последние несколько лет, буквально перевернуло миропорядок середины 2010-х, что вызывает у Штатов и их союзников серьезную озабоченность, заявил эксперт в эфире интернет-канала Iton.Ранее немецкие СМИ сообщили о попытках США использовать российский и китайский опыт в области гиперзвука, так как собственные усилия американцев окончились провалом. По мнению экспертов, мировое гиперзвуковое лидерство РФ было обеспечено благодаря личному контролю президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу над соответствующими разработками.Григорий Егоро