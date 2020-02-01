Куда пойти в Луганске 25 февраля
Афишу культурных и развлекательных мероприятий в Луганске на 25 февраля 2020 года публикует ЛИЦ.
Кинотеатр «Русь»
09.40/16.20 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в 3D, красный зал
10.10/11.40/16.50 — фэнтези «Соник в кино», красный зал, зеленый зал
11.00 — мультфильм «Тролль: история с хвостом», синий зал
12.10 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», зеленый зал
12.50/17.20 — комедия «Марафон желаний», синий зал
13.40/18.40 — мелодрама «Лед — 2», красный зал
14.50/19.10 — биография «Калашников», синий зал
Стоимость билетов: от 150 до 250 рублей.
В расписании сеансов возможны изменения, телефоны для справок: 095 05 95 222, 072 15 55 222.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4к.
Кинотеатр «Мир»
Малый зал
11.30/15.00 — мультфильм «Холодное сердце — 2″
13.15 — мультфильм «Тролль: история с хвостом»
16.50 — военная драма «Ржев»
19.00 — боевик «Терминатор: Темные судьбы»
Средний зал
11.55/13.35 — мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»
15.15/19.20 — биография «Калашников»
17.20 — комедия «Холоп»
Стоимость билетов: от 100 до 200 рублей. Детям до шести лет — бесплатно.
В расписании сеансов возможны изменения, телефон для справок: 066 655 23 81.
Адрес: Луганск, кв. Комарова, 33а.
Луганская молодежная библиотека
11.00 — круглый стол, презентация проекта Library Planet
Заседание клуба любителей интеллектуального кино «Тарантино»
Школа волонтера «Волонтеры вечности»: Перезагрузка»
Адрес: Луганск, ул. Шевченко, 4.
Каток «Ледовая арена»
09.00-13.00 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: взрослый — 150 рублей, детский (до 14 лет включительно) — 75 рублей.
Телефоны для справок: (0642) 33-68-95, 095 494 98 70.
Адрес: Луганск, кв. Ольховский, 16а.
Каток «Пингвин»
10.00-20.30 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: в будние дни безлимит — 200 рублей взрослый, 150 — детский, сеанс для взрослых — 150 рублей, детский (до 12 лет включительно) — 100 рублей, зрительский — 25 рублей.
Телефоны для справок: 066 223 77 78, 072 129 35 33.
Адрес: Луганск, ул. Херсонская, 57а.
Веревочный парк «Дитя джунглей»
11.00-19.00 — прохождение маршрутов для детей от четырех до 12 лет
Телефон для справок: 050 758 35 26, 072 125 25 33, 072 127 00 33.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Боулинг-центр B.Strike
11.00-21.00 — сеансы игры
Стоимость: аренда дорожки от 300 до 450 руб.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
17.00 — игра в «Мафию» в пивбаре «Берлога»
Участие: 20 рублей за игру.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4у.
18.00 — караоке-вечер в lounge bar «План Б»
Информация и заказ столов по телефонам: 066 256 66 75, 072 256 66 75.
Адрес: Луганск, ул. Ватутина, 97а. Афиша - 24 февраля 2020 57
Кинотеатр «Русь»
09.40/16.20 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в 3D, красный зал
10.10/11.40/16.50 — фэнтези «Соник в кино», красный зал, зеленый зал
11.00 — мультфильм «Тролль: история с хвостом», синий зал
12.10 — фантастика «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», зеленый зал
12.50/17.20 — комедия «Марафон желаний», синий зал
13.40/18.40 — мелодрама «Лед — 2», красный зал
14.50/19.10 — биография «Калашников», синий зал
Стоимость билетов: от 150 до 250 рублей.
В расписании сеансов возможны изменения, телефоны для справок: 095 05 95 222, 072 15 55 222.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4к.
Кинотеатр «Мир»
Малый зал
11.30/15.00 — мультфильм «Холодное сердце — 2″
13.15 — мультфильм «Тролль: история с хвостом»
16.50 — военная драма «Ржев»
19.00 — боевик «Терминатор: Темные судьбы»
Средний зал
11.55/13.35 — мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»
15.15/19.20 — биография «Калашников»
17.20 — комедия «Холоп»
Стоимость билетов: от 100 до 200 рублей. Детям до шести лет — бесплатно.
В расписании сеансов возможны изменения, телефон для справок: 066 655 23 81.
Адрес: Луганск, кв. Комарова, 33а.
Луганская молодежная библиотека
11.00 — круглый стол, презентация проекта Library Planet
Заседание клуба любителей интеллектуального кино «Тарантино»
Школа волонтера «Волонтеры вечности»: Перезагрузка»
Адрес: Луганск, ул. Шевченко, 4.
Каток «Ледовая арена»
09.00-13.00 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: взрослый — 150 рублей, детский (до 14 лет включительно) — 75 рублей.
Телефоны для справок: (0642) 33-68-95, 095 494 98 70.
Адрес: Луганск, кв. Ольховский, 16а.
Каток «Пингвин»
10.00-20.30 — сеансы катания по 45 минут
Стоимость: в будние дни безлимит — 200 рублей взрослый, 150 — детский, сеанс для взрослых — 150 рублей, детский (до 12 лет включительно) — 100 рублей, зрительский — 25 рублей.
Телефоны для справок: 066 223 77 78, 072 129 35 33.
Адрес: Луганск, ул. Херсонская, 57а.
Веревочный парк «Дитя джунглей»
11.00-19.00 — прохождение маршрутов для детей от четырех до 12 лет
Телефон для справок: 050 758 35 26, 072 125 25 33, 072 127 00 33.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Боулинг-центр B.Strike
11.00-21.00 — сеансы игры
Стоимость: аренда дорожки от 300 до 450 руб.
Адрес: Луганск, ул. Буденного, 138, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Атриум».
Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
17.00 — игра в «Мафию» в пивбаре «Берлога»
Участие: 20 рублей за игру.
Адрес: Луганск, ул. Оборонная, 4у.
18.00 — караоке-вечер в lounge bar «План Б»
Информация и заказ столов по телефонам: 066 256 66 75, 072 256 66 75.
Адрес: Луганск, ул. Ватутина, 97а. Афиша - 24 февраля 2020 57
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