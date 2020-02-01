Завтра в Луганске усиление ветра, сильные осадки — налипание мокрого снега и гололед
В Луганске в течении суток 25 февраля ожидается усиление ветра до 25 м/с, гололед, сильные осадки и налипание мокрого снега.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«В течение суток 25 февраля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с; ночью и утром сильные осадки, гололедные отложения, налипание мокрого снега», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - 24 февраля 2020 69
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«В течение суток 25 февраля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с; ночью и утром сильные осадки, гололедные отложения, налипание мокрого снега», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - 24 февраля 2020 69
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