Пенсии переселенцы смогут получать через другие банки, не только через «Ощадбанк»



Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По его словам, Минсоцполитики Украины разработало проект постановления Кабинета министров Украины для расширения перечня банковских учреждений, которые будут осуществлять соцвыплаты и пенсии переселенцам.

Коваль напомнил, что сейчас соцвыплаты и пенсии ВПЛ выплачиваются только через Акционерное общество «Ощадбанк».

«Поэтому Министерство социальной политики планирует расширить перечень банковских учреждений, чтобы сделать более комфортным получение социальной помощи и пенсий для внутренне перемещенных лиц. Приглашаем к обсуждению проекта», — сообщил замминистра.

Так, ознакомиться с этим проектом можно по ссылке https://www.msp.gov.ua/projects/545/

Обсуждение продлится до 18 марта 2020 года.

Напомним, в Окружном административном суде Киева было открыто производство в деле по иску к Кабмину об отмене ограничений для ВПЛ относительно получения пенсий и других выплат исключительно через «Ощадбанк». Позже суд привлек к рассмотрению дела Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Новости Украины - 24 февраля 2020 87 В Украине получение социальной помощи и пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) станет более комфортным.Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.По его словам, Минсоцполитики Украины разработало проект постановления Кабинета министров Украины для расширения перечня банковских учреждений, которые будут осуществлять соцвыплаты и пенсии переселенцам.Коваль напомнил, что сейчас соцвыплаты и пенсии ВПЛ выплачиваются только через Акционерное общество «Ощадбанк».«Поэтому Министерство социальной политики планирует расширить перечень банковских учреждений, чтобы сделать более комфортным получение социальной помощи и пенсий для внутренне перемещенных лиц. Приглашаем к обсуждению проекта», — сообщил замминистра.Так, ознакомиться с этим проектом можно по ссылке https://www.msp.gov.ua/projects/545/Обсуждение продлится до 18 марта 2020 года.Напомним, в Окружном административном суде Киева было открыто производство в деле по иску к Кабмину об отмене ограничений для ВПЛ относительно получения пенсий и других выплат исключительно через «Ощадбанк». Позже суд привлек к рассмотрению дела Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Новости Украины - 24 февраля 2020 87

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