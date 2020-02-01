В Харьковской области перевернулась фура со свиньями, которая до этого почти на сутки застряла под Сватово. ВИДЕО



Об этом сообщили очевидцы и разместили в =68.ARCk9gvkY5T6Tun_-90xLw2UtAd68usW3psmQj3lF7YcS2-Fl2Nk6RJtUHHGe-zBmfzXJvDKmZ1s61_TEH1JwQGHNkKc-fvg-ksqgxdEfP9IfS7wJJGExF8PonjoNO_MSHW1Xz2ty_p67CDlzZSBqPo-QpL_SgMVpyOK3FdG76QGDACt7cBdQAczC7l1eiXsgScaWrUvJNGsc3PYXHe7dRyhnjCq5Sh7Wef1EB79IVS37CnAIc7XkUX0alK1Y-OOg9aAvDrl5h0n5kJqT1l0cUsQwSNhOrLGvQWgazeER_1CVD0bk3Lut3okGEKUZ-pTjUmV1drggJYKBNluKIfMQULsLUwwt3xy1Ouh_g&__tn__=-R]интернете видео с места происшествия . Нашлось и официальное подтверждение об этом дорожно-транспортном происшествии на сайте Главного управления полиции в Харьковской области.

Фура перевернулась в 15:15 в селе Коробочкино Чугуевского района. 32-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадал 19-летний пассажир грузовика. Его доставили в местную больницу. Часть свиней погибла, а часть разбежалась.

Видео с места происшествия у соцсетях и в YouTube. На видео видно, что фура лежит, часть свиней выбежала, а часть кричат ??в грузовике. Свидетели ДТП рассказывают, что фура сбила столб с электропроводами и перевернулась.

Как ранее сообщалось эта же фура со свиньями застряла 23 февраля около 15:00 на трассе Н-26 «Чугуев-Меловое» вблизи Сватово. В прицепе грузовика находилосья 180 голов свиней общим весом 16 тонн. Грузовик простоял на обочине почти сутки, так как автомобиль застрял, а вытащить его не смогли ни спасатели, ни военные.

Свиньи, по словам водителя фуры, принадлежат одной из фирм Старобельска. Их везли на убой в Харьковскую область.

Новости Региона - 24 февраля 2020 109 Фура со свиньями, которая простояла почти сутки вблизи Сватово, перевернулась на Харьковщине в селе Коробочкино.Об этом сообщили очевидцы и разместили в =68.ARCk9gvkY5T6Tun_-90xLw2UtAd68usW3psmQj3lF7YcS2-Fl2Nk6RJtUHHGe-zBmfzXJvDKmZ1s61_TEH1JwQGHNkKc-fvg-ksqgxdEfP9IfS7wJJGExF8PonjoNO_MSHW1Xz2ty_p67CDlzZSBqPo-QpL_SgMVpyOK3FdG76QGDACt7cBdQAczC7l1eiXsgScaWrUvJNGsc3PYXHe7dRyhnjCq5Sh7Wef1EB79IVS37CnAIc7XkUX0alK1Y-OOg9aAvDrl5h0n5kJqT1l0cUsQwSNhOrLGvQWgazeER_1CVD0bk3Lut3okGEKUZ-pTjUmV1drggJYKBNluKIfMQULsLUwwt3xy1Ouh_g&__tn__=-R]интернете видео с места происшествия . Нашлось и официальное подтверждение об этом дорожно-транспортном происшествии на сайте Главного управления полиции в Харьковской области.Фура перевернулась в 15:15 в селе Коробочкино Чугуевского района. 32-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадал 19-летний пассажир грузовика. Его доставили в местную больницу. Часть свиней погибла, а часть разбежалась.Видео с места происшествия у соцсетях и в YouTube. На видео видно, что фура лежит, часть свиней выбежала, а часть кричат ??в грузовике. Свидетели ДТП рассказывают, что фура сбила столб с электропроводами и перевернулась.Как ранее сообщалось эта же фура со свиньями застряла 23 февраля около 15:00 на трассе Н-26 «Чугуев-Меловое» вблизи Сватово. В прицепе грузовика находилосья 180 голов свиней общим весом 16 тонн. Грузовик простоял на обочине почти сутки, так как автомобиль застрял, а вытащить его не смогли ни спасатели, ни военные.Свиньи, по словам водителя фуры, принадлежат одной из фирм Старобельска. Их везли на убой в Харьковскую область.Новости Региона - 24 февраля 2020 109

Метки: {keywords}