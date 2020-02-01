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"Лугансквода" из-за ремонта прекратит подачу воды потребителям Свердловска

Sergey Сегодня, 08:4530Новости
"Лугансквода" из-за ремонта прекратит подачу воды потребителям Свердловска
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с ремонтными работами прекрат подачу воды в Свердловск. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В связи с проведением ремонтных работ 25 февраля с 9.00 ориентировочно до 24.00 будет временно приостановлена работа магистрального водовода "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Свердловск", в связи с чем будет прекращена подача воды жителям Свердловска", - говорится в сообщении.
После завершения ремонта специалисты выполнят промывку и заполнение водовода согласно технологическому регламенту, возобновить водоснабжение планируется к вечеру 26 февраля.
"Лугансквода" просит жителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
25 февраля — Луганск

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