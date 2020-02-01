"Лугансквода" из-за ремонта прекратит подачу воды потребителям Свердловска

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с ремонтными работами прекрат подачу воды в Свердловск. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с проведением ремонтных работ 25 февраля с 9.00 ориентировочно до 24.00 будет временно приостановлена работа магистрального водовода "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Свердловск", в связи с чем будет прекращена подача воды жителям Свердловска", - говорится в сообщении.

После завершения ремонта специалисты выполнят промывку и заполнение водовода согласно технологическому регламенту, возобновить водоснабжение планируется к вечеру 26 февраля.

"Лугансквода" просит жителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

25 февраля — Луганск