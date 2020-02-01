Непогода оставила без электричества почти 3,9 тыс. абонентов в четырех регионах ЛНР – МЧС
Почти 3,9 тыс. абонентов Республики остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ЛНР.
В настоящее время электроснабжение отсутствует у 668 абонентов Красного Луча, 2 160 – Краснодонского района, 576 – Лутугинского района и 475 – Славяносербского района.
Ремонтные работы запланированы на сегодня.
Ранее в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР предупредили об усилении ветра до 25 м/с, гололедных отложениях, сильных осадках и налипании мокрого снега местами в Республике в течение суток 25 февраля.
25 февраля — Луганск
В настоящее время электроснабжение отсутствует у 668 абонентов Красного Луча, 2 160 – Краснодонского района, 576 – Лутугинского района и 475 – Славяносербского района.
Ремонтные работы запланированы на сегодня.
Ранее в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР предупредили об усилении ветра до 25 м/с, гололедных отложениях, сильных осадках и налипании мокрого снега местами в Республике в течение суток 25 февраля.
25 февраля — Луганск
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