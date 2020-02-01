Вспоминая теплый прием соотечественников, украинцы отказались эвакуироваться на родину с карантинного лайнера в Японии

Почти все находящиеся на карантинном лайнере Diamond Princess граждане Украины не собираются эвакуироваться на родину, сообщил Громадському радио начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.По словам дипломата, на судне находились 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице, все они являются членами экипажа, передает РИА «Новости».«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт», – сообщил дипломат.По его словам, посольство, МИД и Минздрав Украины готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В этом случае планируется принимать соответствующие меры.Вопрос о том, возвращаться ли на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, заключил Коваленко.Напомним, в прошлый четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков. Позднее в Новых Санжарах рассказали о планах местных жителей сжечь санаторий для эвакуированных.Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.