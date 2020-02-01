Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России

Уже сейчас Европе не хватает голубого топлива, а переход на возобновляемые источники энергии лишь усилит потребность в нем. Об этом предупредил министр экономики Германии Петер Альтмайер. Берлин считает, что «Северный поток — 2» надо завершить как можно скорее, но трубопроводного газа все равно будет недостаточно — придется закупать еще и российский СПГ, сообщает РИА Новости.Отказ от угля — ключевой элемент зеленой стратегии Евросоюза, направленной на борьбу с глобальным потеплением и выбросами парниковых газов. Германия к 2038 году планирует закрыть все угольные электростанции. Их переведут на газ, так что спрос на голубое топливо резко возрастет.Радикальные зеленые требуют вообще отказаться от углеводородов и полностью перейти на возобновляемые источники энергии и водород.Но, как заявил федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер, не стоит рассчитывать, что «водородная стратегия» позволит отказаться от газа. Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива. И уже очень скоро.Потребность в газе, подчеркнул Альтмайер, не уменьшится и при переходе на возобновляемые источники энергии, которые очень зависят от погоды. Чтобы удовлетворить спрос на энергию в ночное время, когда не работают солнечные батареи, или в периоды безветрия, когда бездействуют ветряные электростанции, понадобится водород.А самый доступный источник водорода — как раз природный газ. Так что зависимость Европы от российских поставок лишь усилится.Водород можно производить из газа и в России, затем перекачивая его в Германию по «Северному потоку — 2». Но энергозависимость ЕС от Москвы от этого не ослабеет.После того как в конце декабря Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2», швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладку труб в Балтийском море. Газопровод готов на 94 процента — требуется сварить и опустить на дно всего 160 километров труб.Как заявил Bloomberg министр энергетики США Дэн Бруйетт, Россия не сможет самостоятельно закончить строительство газопровода. По его словам, задержка будет «очень длительная», поскольку у Москвы «нет соответствующих технологий».Между тем, как стало известно в начале февраля, Датское энергетическое агентство (ДЭА) обсуждает с Nord Stream 2 AG различные варианты завершения строительства.Один из них предусматривает внесение дополнений в разрешение на прокладку труб, благодаря которым оставшиеся работы смогут выполнить российские суда. О скором возобновлении строительства свидетельствует активность в районе трубопровода: 16 января туда прибыло многофункциональное судно Strill Explorer. Находящиеся на борту два подводных аппарата с дистанционным управлением располагают оборудованием для трехмерной фотограмметрии и других геофизических исследований.В Nord Stream 2 подтвердили, что корабль проводит исследования по маршруту газопровода.О том, что Россия в состоянии завершить строительство, заявил и Райан Зеле, руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект. Для этого нужно подходящее судно. Зеле подчеркнул, что укладка труб на небольшой глубине «не требует супертехнологий».В «Газпроме» тем временем уже обозначили четкие сроки: конец 2020 года.Пока проект откладывается, в Германии уже подсчитали, что даже запуск «Северного потока — 2» не покроет растущих потребностей Старого света в голубом топливе.В 2018 году Европа импортировала 390 миллиардов кубометров газа. Больше половины обеспечила Россия: «Газпром» поставил рекордные 201,7 миллиарда кубов. С вводом в строй «Северного потока — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров в год экспорт существенно увеличится.Но, как сообщил в октябре Андреас Ширенбек, глава немецкой энергетической компании Uniper, партнера «Газпрома» по трубопроводу, даже это не удовлетворит растущий европейский спрос. По его оценкам, в перспективе дефицит газа на континенте может достичь 300 миллиардов кубометров в год.Это результат не столько повышения потребления газа европейцами, сколько неуклонного снижения собственной добычи. Так, на нидерландском месторождении Гронинген, на которое приходилась шестая часть всей газодобычи в ЕС, сейчас консервируют скважины, а окончательное закрытие месторождения недавно перенесли с 2030 на 2022 год.«Надо учесть и сокращение поставок из Норвегии, Великобритании, — напоминает глава Uniper. — Образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением». Поэтому, уверен он, Европе скоро понадобится больше и трубопроводного газа, и СПГ.Нынешняя ситуация с СПГ на европейском рынке явно говорит о том, что и здесь ожидаемое увеличение поставок обеспечит в основном Россия. Альтернативных источников практически нет. Норвегия сделать это не в состоянии из-за истощения месторождений в Северном море. А Алжир снизил экспорт на 20 процентов и сдает позиции крупного европейского поставщика из-за повышения внутреннего спроса.Наталья Дембинская