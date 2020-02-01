В мире политический бардак, а в России Масленица

В Америке у демократов кокусы, в Израиле предвыборная неделя, в Англии Брекзит, в Сирии операция в Идлибе, в Китае коронавирус, на Украине обычный для неё бардак, а в России Масленица. Блины, стало быть, положено есть, со всяческими заедками. Так что как минимум неделю есть чем себя порадовать после политических новостей. И внешних. И внутренних.Либералы с консерваторами грызутся, “Медузу” пинают за выпадение из общего строя обличителей начальства и силовиков по делу “Системы”, блаженную истеричку-экологичку Грету Тунберг понесло защищать Красноярск, японцы и норвежцы продолжают охотиться на Китов, а браконьеры добивают сайгаков в Калмыкии и оленей на Ямале, поправки в российскую Конституцию обсуждаются и будут приняты, а в России Масленица. Блины со сметаной и икрой, малосольной красной рыбой и вареньем, сгущёнкой и ягодами, мариноваными грибами и селёдкой, да и мало ли с чем ещё…Тут как раз журналисты написали, что красную икру в мире никто, кроме нас, толком не ест. Так и не надо! Самим не хватает. Главное, чтобы в рамках поветрия на добычу и продажу ВСЕГО, что только можно, лососёвых хотя бы в этом году в реки на нерест пустили. А то выбьют дальневосточную популяцию до нулевого состояния, так что размножаться будет некому, что ловить и что есть будут? Локти кусать?И, вроде, далеко ещё до путины, а сказать надо. Под Масленицу оно, вроде, и в тему, и начальству рыболовному не так обидно. Масленица – время обжористое, для здоровья вредное, но вкусное – аж сил перетерпеть нет. Почему – Б-г весть. И тут, что монархисты с православными и прочими активистами, что демократы с оппозиционерами, что пацифисты с милитаристами, что начальство всех уровней с обывателями всех национальностей и партийно-политических пристрастий, сплачиваются вокруг накрытого стола.Блины все любят. Красавицы и качки, интеллигенты и отцы церкви, радикалы и умеренные, гомофобы и гомосеки, братки со смотрящими и силовики с судейскими… А кто их не любит – точно не наш человек. Обама ему в дыхало, Трампом по хребтине, Зеленский в афедрон, Меркель с Макроном и Джонсоном в ночные кошмары. Воспоём же начало Масленицы, напечём блинов для детей-внуков, порадуем котов остатками сметаны, пригласим в гости родню с друзьями и себя не забудем. Хоть немного расслабимся. Оно того стоит.Евгений Сатановский