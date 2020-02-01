Польский журнал поглумился над Путиным. Будет ли возбуждено уголовное дело?

«Когда рушится миф о великой справедливой войне, от всей российской истории остаётся только голое, варварское насилие — как внутреннее, так и внешнее».

«Увидел обложку „Независимой Польши“ и был поражён. Можете ли вы представить себе аналогичную обложку для журнала с другим главой государства — премьер-министром Виктором Орбаном, папой Франциском или канцлером Ангелой Меркель? Можете ли вы представить себе завывание нашей политической сцены, если бы в России кто-то аналогичным образом представил бы Иоанна Павла II, Леха Качиньского или президента Анджея Дуду?» — написал Ястрежембский.

«Мужчину с транспарантом о Дуде скрутила полиция, а несколько тысяч номеров газетёнки с Путиным распространяется в Польше, где мы живём! Это Польша или хлев?» — написал, в частности, пользователь Рышард Бегер.

Блогосфера обсуждает выходку редакции польского общественно-политического журнала Polska NiepodlegЕ‚a («Независимая Польша»), который вышел с обложкой, оскорбляющей президента России Владимира Путина.На обложке изображён российский президент с рамкой на глазах, на которой написано слово, созвучное с фамилией Путин и польским сленговым нецензурным словом. Также дана цитата:Одним из первых обратился внимание на оскорбительную обложку польский блогер Лукаш Ястрежембский. Он написал на своей странице в «Фейсбуке»:В интернет-дискуссии пользователи напомнили, что в Уголовном кодексе Польши существует ст. 136 «Нападение или оскорбление представителя иностранного государства», которая устанавливает уголовную ответственность за публичное оскорбление глав иностранного государства (лишение свободы сроком на один год). Будет ли возбуждено дело, задаются вопросом пользователи «Фейсбука», как это произошло несколько дней назад, когда польский пенсионер вышел на улицу с плакатом в адрес главы Польши Анджея Дуды «Наш президент — дурак».источник