Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.02.2020

«В 21:10 вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению от населенного пункта Березовое к населенному пункту Докучаевск. Выпущено 60 гранат из АГС, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 21.02.202009:00Украинские силовики вечером выпустили 60 гранатометных выстрелов в направлении Докучаевска. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.