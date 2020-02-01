Власти поддержат идущие на пользу ЛНР начинания активистов "Мира Луганщине" – Пасечник

Власти ЛНР поддержат идущие на пользу Республике начинания активистов общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом в ходе встречи с представителями ОД заявил глава ЛНР, председатель движения Леонид Пасечник."Активнее, не стесняйтесь, включайте свою фантазию. Вы молоды, энергичны, активны, вам хочется двигаться, что-то делать, совмещайте, думайте, предлагайте, дерзайте. Поверьте, я поддержу любое ваше начинание, которое будет идти на пользу Республике, на пользу имиджа нашего общественного движения", - подчеркнул он."Безусловно, с моей стороны вы увидите всяческую поддержку и понимание. Спасибо вам за работу, будьте более активными, не стесняйтесь", - сказал Пасечник.Ранее сегодня глава ЛНР призвал активистов "Мира Луганщине" совершенствовать свою деятельность.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.25 февраля — Луганск