Прокуратура за неделю заставила погасить долги по зарплате и налогам на 1,2 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР приняли меры реагирования, в результате которых в период с 14 по 20 февраля работодатели Республики погасили задолженность по зарплате и налогам более чем на 1,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Погашена задолженность по заработной плате на сумму 971 299 руб. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму 248 154 руб." – говорится в сообщении.

"Уплачена задолженность за потребленные энергоносители в сумме 1 777 533 руб." – добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по документам прокурорского реагирования возмещено в бюджет Республики 299 946 руб.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

25 февраля — Луганск