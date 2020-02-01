Глава ЛНР призвал активистов "Мира Луганщине" совершенствовать свою деятельность (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР, председатель общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Леонид Пасечник в Доме правительства провел встречу с активистами движения. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Мы подумаем над предложениями, как нам оптимизировать деятельность общественного движения "Мир Луганщине". Мне бы хотелось практических действий в нашей работе", - сказал Пасечник."Сегодня мы проводим отчетное неформальное совещание. Я хотел бы рассказать о работе проектов, которые у нас есть на базе общественного движения "Мир Луганщине", и о работе на территориях", - сказал председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета (РИК) движения Денис Мирошниченко.Он рассказал, что ОД "Мир Луганщине" "перезагрузило" проект "Молодая гвардия", и новым координатором стал Даниил Степанков."Работой, которую он (Степанков – примечание ЛИЦ) проделал за три месяца, удалось сделать большой шаг по молодежке, есть определенный банк актива, ячейки молодежные начали открываться", - отметил Мирошниченко.Степанков сообщил, что "Молодая гвардия" запустила проект по оказанию помощи ветеранам, которые обращаются по телефонам горячей линии общественного движения. В рамках проекта активисты также сделают фильм с участием ветеранов, посвященный 75-летию Победы."Подобные мероприятия должны проходить не только в течение этого года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а регулярно. Мы не должны забывать наших ветеранов, их на нашей территории осталось не так уж и много, каждому из них нужно уделить особое внимание, помощь", - подчеркнул глава ЛНР.Далее координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова рассказала, что в январе были открыты обучающие курсы для волонтеров "PRODобро", которые рассчитаны на весь 2020 год и будут проходить в разных городах и районах Республики.Кроме того, активисты проекта регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся жителям Республики.В свою очередь координатор проекта "Мы помним!" Филипп Кобцев рассказал главе ЛНР, что одной из основных целей проекта является подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам.Пасечник порекомендовал активистам проекта инициировать акции по благоустройству памятников.Участники встречи также обсудили деятельность проектов "Горячая линия" и "Забота о ветеранах".В завершение мероприятия Мирошниченко проинформировал главу ЛНР о запуске программы рейтинга деятельности территориальных отделений "Мира Луганщине", а Пасечник предложил проводить встречи с активистами движения каждый месяц.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.25 февраля — Луганск