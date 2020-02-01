Глава ЛНР призвал активистов "Мира Луганщине" совершенствовать свою деятельность (ФОТО)
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Глава ЛНР, председатель общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Леонид Пасечник в Доме правительства провел встречу с активистами движения. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
"Мы подумаем над предложениями, как нам оптимизировать деятельность общественного движения "Мир Луганщине". Мне бы хотелось практических действий в нашей работе", - сказал Пасечник.
"Сегодня мы проводим отчетное неформальное совещание. Я хотел бы рассказать о работе проектов, которые у нас есть на базе общественного движения "Мир Луганщине", и о работе на территориях", - сказал председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета (РИК) движения Денис Мирошниченко.
Он рассказал, что ОД "Мир Луганщине" "перезагрузило" проект "Молодая гвардия", и новым координатором стал Даниил Степанков.
"Работой, которую он (Степанков – примечание ЛИЦ) проделал за три месяца, удалось сделать большой шаг по молодежке, есть определенный банк актива, ячейки молодежные начали открываться", - отметил Мирошниченко.
Степанков сообщил, что "Молодая гвардия" запустила проект по оказанию помощи ветеранам, которые обращаются по телефонам горячей линии общественного движения. В рамках проекта активисты также сделают фильм с участием ветеранов, посвященный 75-летию Победы.
"Подобные мероприятия должны проходить не только в течение этого года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а регулярно. Мы не должны забывать наших ветеранов, их на нашей территории осталось не так уж и много, каждому из них нужно уделить особое внимание, помощь", - подчеркнул глава ЛНР.
Далее координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова рассказала, что в январе были открыты обучающие курсы для волонтеров "PRODобро", которые рассчитаны на весь 2020 год и будут проходить в разных городах и районах Республики.
Кроме того, активисты проекта регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся жителям Республики.
В свою очередь координатор проекта "Мы помним!" Филипп Кобцев рассказал главе ЛНР, что одной из основных целей проекта является подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам.
Пасечник порекомендовал активистам проекта инициировать акции по благоустройству памятников.
Участники встречи также обсудили деятельность проектов "Горячая линия" и "Забота о ветеранах".
В завершение мероприятия Мирошниченко проинформировал главу ЛНР о запуске программы рейтинга деятельности территориальных отделений "Мира Луганщине", а Пасечник предложил проводить встречи с активистами движения каждый месяц.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
25 февраля — Луганск
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